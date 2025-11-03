Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ та низки об'єктів логістики армії РФ
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ та низки об'єктів логістики армії РФ

Генштаб ЗСУ
вогонь

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Головні тези:

  • Силами оборони України уражено Саратовський нафтопереробний завод та об'єкти логістики армії РФ.
  • Саратовський НПЗ відомий як одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії і був залучений до забезпечення потреб збройних сил РФ.

ЗСУ уразили Саратовський НПЗ та склади БК на ТОТ України

Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.

Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Також завдано вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію.

