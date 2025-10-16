Росіяни скаржилися на атаки дронів у Волгоградській і Саратовській областях

Протягом ночі на 16 жовтня у Саратові гули сирени повітряної тривоги і працювало ППО. У Волгоградській області горіла підстанція.

У Саратові та Волгограді лунали вибухи після атаки дронів

Протягом всієї ночі на 16 жовтня у російському Саратові гули сирени повітряної тривоги та було чутно вибухи. У місті працювало ППО.

Місцеві мешканці писали про невідомі літальні апарати, схожі на БпЛА, в небі. Аеропорт було закрито.

Також повідомлялось, що деякі дрони відлітали на Самарську область.

У пабліках з’явилися відео пожежі на крекінгу після атаки дронів.

Про "масовану атаку" на енергетичні об'єкти Волгоградської області повідомив губернатор.

За його словами, внаслідок падіння уламків невідомого безпілотника сталася пожежа на підстанції ЛЕП "Балашовська". Кілька прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання.

Підстанція забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.

Електропостачання кількох населених пунктів у Воронезькій області РФ також було порушено після нічної атаки безпілотників.

Голова сусідньої Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про відсутність світла в населених пунктах регіону після атаки дронів "у сусідньому регіоні".