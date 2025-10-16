Россияне жаловались на атаки дронов в Волгоградской и Саратовской областях

В течение ночи на 16 октября в Саратове гудели сирены воздушной тревоги и работало ПВО. В Волгоградской области горела подстанция.
В Саратове и Волгограде раздавались взрывы после атаки дронов
В течение всей ночи на 16 октября в русском Саратове гудели сирены воздушной тревоги и слышны взрывы. В городе работало ПВО.
Местные жители писали о неизвестных летательных аппаратах, похожих на БпЛА, в небе. Аэропорт был закрыт.
Также сообщалось, что некоторые дроны улетали на Самарскую область.
В пабликах появились видео пожары на крекинге после атаки дронов.
По его словам, в результате падения обломков неизвестного беспилотника произошел пожар на подстанции ЛЭП "Балашовская". Несколько близлежащих населённых пунктов остались без электроснабжения.
Подстанция обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии из Волжской ГЭС в Центральный регион России, а также электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.
Электроснабжение нескольких населенных пунктов в Воронежской области РФ также было возбуждено после ночной атаки беспилотников.
Глава соседней Воронежской области Александр Гусев также сообщил об отсутствии света в населенных пунктах региона после атаки дронов "в соседнем регионе".
Несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе.
