Россияне жаловались на атаки дронов в Волгоградской и Саратовской областях

В течение ночи на 16 октября в Саратове гудели сирены воздушной тревоги и работало ПВО. В Волгоградской области горела подстанция.

В Саратове и Волгограде раздавались взрывы после атаки дронов

В течение всей ночи на 16 октября в русском Саратове гудели сирены воздушной тревоги и слышны взрывы. В городе работало ПВО.

Местные жители писали о неизвестных летательных аппаратах, похожих на БпЛА, в небе. Аэропорт был закрыт.

Также сообщалось, что некоторые дроны улетали на Самарскую область.

В пабликах появились видео пожары на крекинге после атаки дронов.

О "массированной атаке" на энергетические объекты Волгоградской области сообщил губернатор. Поделиться

По его словам, в результате падения обломков неизвестного беспилотника произошел пожар на подстанции ЛЭП "Балашовская". Несколько близлежащих населённых пунктов остались без электроснабжения.

Подстанция обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии из Волжской ГЭС в Центральный регион России, а также электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.

Электроснабжение нескольких населенных пунктов в Воронежской области РФ также было возбуждено после ночной атаки беспилотников.

Глава соседней Воронежской области Александр Гусев также сообщил об отсутствии света в населенных пунктах региона после атаки дронов "в соседнем регионе".