Саратовський НПЗ припинив первинну переробку нафти після атак українських дронів
Саратовський НПЗ припинив первинну переробку нафти після атак українських дронів

Саратовський НПЗ
Джерело:  Reuters

Після атаки українських дронів Саратовський нафтопереробний завод на Волзі припинив первинну переробку нафти.

Головні тези:

  • Саратовський НПЗ зупинив первинну переробку нафти після атаки українських дронів.
  • Удари по заводу спричинили вибухи та пожежу, що призвело до пошкодження цивільної інфраструктури.
  • Номінальна добова потужність установки первинної переробки на заводі становить близько 20 000 метричних тонн нафти.

Саратовський НПЗ зупинив свою роботу

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на два джерела в галузі. Зазначається, що підприємство може залишатися зупиненим до кінця місяця.

Про удари по Саратовському НПЗ українські військові інформували 11 листопада. Ці атаки спричинили вибухи та пожежу в районі об'єкта.

Завод був уражений і у п'ятницю, 14 листопада.

Губернатор Саратовської області заявив про пошкодження цивільної інфраструктури. У результаті на заводі загорівся великий резервуар.

Компанія "Роснефть", яка контролює завод, не відповіла на запит про коментар.

Джерела повідомили, що удари могли пошкодити установку первинної переробки нафти CDU-6, єдину установку первинної переробки на заводі. Його номінальна добова потужність становить близько 20 000 метричних тонн, або 147 000 барелів нафти.

Автори зазначають, що за 2024 рік на Саратовському НПЗ було перероблено 5,8 млн тонн нафти. У загальній картині це близько 2,2% переробки нафти в Росії.

Завод виробив 1,9 млн тонн дизельного палива, 1,2 млн тонн бензину і 1 млн тонн мазуту.

