Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ та пункту базування кораблів РФ

Силами оборони України уражено пункт базування кораблів, НПЗ у Саратовській області РФ та місце зберігання ПММ у районі Енгельса. Про це повідомив Генштаб ЗСУ,
Головні тези:
- Підрозділи Сил оборони України ударили пункт базування кораблів та нафтопереробний завод у різних регіонах Російської Федерації.
- Внаслідок уражень застосовувалися українські ракети та ударні безпілотники, що призвело до пожеж та вибухів на об'єктах.
- Відомо, що уражені об'єкти були важливими для забезпечення військ держави-агресора в Україні.
ЗСУ уразили низку стратегічних об’єктів РФ
У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів “Новороссийск” у Краснодарському краї РФ.
Застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів.
Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового термінала “Шесхаріс” та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється.
Термінал «Шесхаріс» один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні HA. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.
Також уражено нафтопереробний завод “Саратовський” у Саратовській області РФ. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкта Підприємство залучене у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.
