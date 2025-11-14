Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ та пункту базування кораблів РФ

Силами оборони України уражено пункт базування кораблів, НПЗ у Саратовській області РФ та місце зберігання ПММ у районі Енгельса. Про це повідомив Генштаб ЗСУ,

ЗСУ уразили низку стратегічних об’єктів РФ

У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів “Новороссийск” у Краснодарському краї РФ.

Застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів.

Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового термінала “Шесхаріс” та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється.

Термінал «Шесхаріс» один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні HA. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.

Також уражено нафтопереробний завод “Саратовський” у Саратовській області РФ. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкта Підприємство залучене у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються.

Окрім того, було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів “Комбінат Крістал” у районі Енгельса Саратовської області РФ. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкта. Поширити

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.