Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ та пункту базування кораблів РФ
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ та пункту базування кораблів РФ

Генштаб ЗСУ
Шесхаріс

Силами оборони України уражено пункт базування кораблів, НПЗ у Саратовській області РФ та місце зберігання ПММ у районі Енгельса. Про це повідомив Генштаб ЗСУ,

Головні тези:

  • Підрозділи Сил оборони України ударили пункт базування кораблів та нафтопереробний завод у різних регіонах Російської Федерації.
  • Внаслідок уражень застосовувалися українські ракети та ударні безпілотники, що призвело до пожеж та вибухів на об'єктах.
  • Відомо, що уражені об'єкти були важливими для забезпечення військ держави-агресора в Україні.

ЗСУ уразили низку стратегічних об’єктів РФ

У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 14 листопада підрозділи Сил оборони України уразили пункт базування кораблів “Новороссийск” у Краснодарському краї РФ.

Застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети "Нептун" та ударні БпЛА різних типів.

Зафіксовано ураження цінної інфраструктури порту і нафтового термінала “Шесхаріс” та пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет, з подальшою детонацією та пожежею. Ступінь збитків уточнюється.

Термінал «Шесхаріс» один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні HA. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні.

Також уражено нафтопереробний завод “Саратовський” у Саратовській області РФ. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкта Підприємство залучене у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються.

Окрім того, було ураження по інфраструктурі підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів “Комбінат Крістал” у районі Енгельса Саратовської області РФ. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об’єкта.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

