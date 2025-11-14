Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и пункт базирования кораблей РФ

Силами обороны Украины поражен пункт базирования кораблей, НПЗ в Саратовской области РФ и место хранения ГСМ в районе Энгельса. Об этом сообщил Генштаб ВСУ,
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно поразили пункт базирования кораблей и нефтеперерабатывающий завод в разных регионах РФ, используя украинские ракеты и ударные беспилотники.
- Нанесены удары по стратегическим объектам, включая порт и нефтяной терминал в Новороссийске, с последующей детонацией и пожаром на пусковой установке ЗРК С400.
- Также зафиксировано поражение нефтеперерабатывающего завода в Саратовской области и хранилища горюче-смазочных материалов в районе Энгельса.
ВСУ поразили ряд стратегических объектов РФ
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 14 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае РФ.
Применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.
Зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется.
Терминал "Шесхарис" один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге HA. Задействован в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора, ведущих боевые действия в Украине.
Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратовской области РФ. Подтверждено поражение цели. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Предприятие привлечено в обеспечении российской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический и наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-