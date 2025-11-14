Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и пункт базирования кораблей РФ

Силами обороны Украины поражен пункт базирования кораблей, НПЗ в Саратовской области РФ и место хранения ГСМ в районе Энгельса. Об этом сообщил Генштаб ВСУ,

ВСУ поразили ряд стратегических объектов РФ

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 14 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае РФ.

Применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется.

Терминал "Шесхарис" один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге HA. Задействован в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора, ведущих боевые действия в Украине.

Также поражен нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратовской области РФ. Подтверждено поражение цели. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Предприятие привлечено в обеспечении российской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются.

Кроме того, было поражение по инфраструктуре предприятия хранения горюче-смазочных материалов "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса Саратовской области РФ. Зафиксированы взрывы в районе целей с последующим горением на территории объекта. Поделиться

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический и наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.