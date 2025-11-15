Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Рязанський", РЛС "Небо-У" та військового ешелону РФ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження нафтопереробного заводу “Рязанський”, радіолокаційної станції “Небо-У”, військового ешелону армії РФ та декількох районів зосередження живої сили противника.

ЗСУ уразили Рязанський НПЗ та РЛС “Небо-У”

У рамках зниження можливостей ворога із завдання ракетно-бомбових ударів підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ.

Продукція цього НПЗ: бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного гасу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів.

Зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкта.

Також уражено радіолокаційну станцію “Небо-У” на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон в районі Токмака ТОТ Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини. Поширити

Результати уражень уточнюються.