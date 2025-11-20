Дроны атаковали Рязанскую и Курскую области РФ — видео

В Рязани местные жители жаловались на громкие взрывы в ночь на 20 ноября. Перед этим в городе объявляли "дроновую опасность". Беспилотники также атаковали Курскую область, в результате чего десятки тысяч абонентов остались без света.

"Бавовна" в Курской и Рязанской областях РФ: что известно

Опасность ударов беспилотниками в Рязани объявили до полуночи 19 ноября. Местным жителям традиционно рекомендовали не подходить к окнам, зайти в безопасное место и оставаться там до отбоя сигнала опасности.

После двух часов ночи местные паблики со ссылкой на подписчиков начали писать о громких взрывах.

Местные жители жаловались на неизвестные беспилотники в небе над городом и областью.

"Дроновая опасность" объявлялась над аэропортом Дягилево. Появлялась информация о работе ПВО. Поделиться

!вероятно, неизвестные дроны могли атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит бензины, дизель, сжиженный газ и около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1 в год. Конкретно его употребляют русские воздушно-космические силы.

16 тысяч человек остались без электричества после атаки БПЛА по подстанциям в Курской области.

В результате атаки без электричества осталось более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключен к резервным источникам. Последствия уточняются, что в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. Энергетики постараются как можно быстрее устранить неполадки. Держу ситуацию на личном контроле! — сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Он не уточнил, сколько и какие именно объекты подверглись атаке.