В Рязани местные жители жаловались на громкие взрывы в ночь на 20 ноября. Перед этим в городе объявляли "дроновую опасность". Беспилотники также атаковали Курскую область, в результате чего десятки тысяч абонентов остались без света.
"Бавовна" в Курской и Рязанской областях РФ: что известно
Опасность ударов беспилотниками в Рязани объявили до полуночи 19 ноября. Местным жителям традиционно рекомендовали не подходить к окнам, зайти в безопасное место и оставаться там до отбоя сигнала опасности.
После двух часов ночи местные паблики со ссылкой на подписчиков начали писать о громких взрывах.
Местные жители жаловались на неизвестные беспилотники в небе над городом и областью.
!вероятно, неизвестные дроны могли атаковать местный нефтеперерабатывающий завод.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод производит бензины, дизель, сжиженный газ и около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1 в год. Конкретно его употребляют русские воздушно-космические силы.
16 тысяч человек остались без электричества после атаки БПЛА по подстанциям в Курской области.
В результате атаки без электричества осталось более 16 тыс. человек в Глушковском, Рыльском и Кореневском районах. Рыльск уже подключен к резервным источникам. Последствия уточняются, что в ближайшее время будет проведено инженерно-саперное обследование территорий. Энергетики постараются как можно быстрее устранить неполадки. Держу ситуацию на личном контроле! — сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Он не уточнил, сколько и какие именно объекты подверглись атаке.
