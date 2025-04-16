В Курске масштабно пылает подшипниковый завод — видео

Мощный пожар произошел днем 16 апреля на подшипниковом заводе в Курске. В настоящее время огонь охватил более 17 тыс. кв.

Масштабный пожар в Курске: что известно

В ГУ МЧС по Курской области сообщили, что пожар произошел в районе предприятия на окраине города.

Местные каналы пишут, что речь идет о Курском подшипниковом заводе АПЗ-20.

На улице Агрегатной горит цех по переработке резины в 1000 квадратов. Пострадавших нет. К ликвидации привлечены 40 сотрудников и 13 единиц техники.

Позже стало известно, что до 10 тысяч кв. увеличилась площадь пожара в Курске

Тушение усложняют высокую пожарную нагрузку и конструктивные особенности здания. Поделиться

В 19:00 МЧС России сообщило: площадь пожара в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратов.