В Курске масштабно пылает подшипниковый завод — видео

Мощный пожар произошел днем 16 апреля на подшипниковом заводе в Курске. В настоящее время огонь охватил более 17 тыс. кв.
Главные тезисы
- 16 апреля на подшипниковом заводе в Курске начался масштабный пожар, охвативший более 17 тысяч квадратных метров.
- На тушение пожара было привлечено 100 человек и 30 единиц техники из МЧС, также участвуют сотрудники завода.
- Площадь возгорания была увеличена из-за конструктивных особенностей здания, что усложнило процесс тушения.
Масштабный пожар в Курске: что известно
В ГУ МЧС по Курской области сообщили, что пожар произошел в районе предприятия на окраине города.
Местные каналы пишут, что речь идет о Курском подшипниковом заводе АПЗ-20.
На улице Агрегатной горит цех по переработке резины в 1000 квадратов. Пострадавших нет. К ликвидации привлечены 40 сотрудников и 13 единиц техники.
Позже стало известно, что до 10 тысяч кв. увеличилась площадь пожара в Курске
В 19:00 МЧС России сообщило: площадь пожара в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратов.
Произошло частичное обрушение конструкций. Группировка спасателей увеличена до 100 сотрудников и 30 единиц техники.
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