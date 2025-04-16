В Курске масштабно пылает подшипниковый завод — видео
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В Курске масштабно пылает подшипниковый завод — видео

Курск
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Источник:  online.ua

Мощный пожар произошел днем 16 апреля на подшипниковом заводе в Курске. В настоящее время огонь охватил более 17 тыс. кв.

Главные тезисы

  • 16 апреля на подшипниковом заводе в Курске начался масштабный пожар, охвативший более 17 тысяч квадратных метров.
  • На тушение пожара было привлечено 100 человек и 30 единиц техники из МЧС, также участвуют сотрудники завода.
  • Площадь возгорания была увеличена из-за конструктивных особенностей здания, что усложнило процесс тушения.

Масштабный пожар в Курске: что известно

В ГУ МЧС по Курской области сообщили, что пожар произошел в районе предприятия на окраине города.

Местные каналы пишут, что речь идет о Курском подшипниковом заводе АПЗ-20.

На улице Агрегатной горит цех по переработке резины в 1000 квадратов. Пострадавших нет. К ликвидации привлечены 40 сотрудников и 13 единиц техники.

Позже стало известно, что до 10 тысяч кв. увеличилась площадь пожара в Курске

Тушение усложняют высокую пожарную нагрузку и конструктивные особенности здания.

В 19:00 МЧС России сообщило: площадь пожара в Курске увеличилась до 17 тысяч квадратов.

Произошло частичное обрушение конструкций. Группировка спасателей увеличена до 100 сотрудников и 30 единиц техники.

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