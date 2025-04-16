У Курську масштабно палає підшипниковий завод — відео

Потужна пожежа сталася вдень 16 квітня на підшипниковому заводі у Курську. Наразі вогонь охопив понад 17 тис кв м.
Головні тези:
- Пожежа на підшипниковому заводі у Курську спалахнула 16 квітня та охопила понад 17 тисяч квадратних метрів.
- У момент пожежі на заводі АПЗ-20 у районі міста немає постраждалих, але на ліквідацію було залучено 40 співробітників та 13 одиниць техніки.
- Площа пожежі в Курську зросла до 17 тисяч квадратних метрів, при цьому сталися часткові обвали конструкцій, ускладнюючи гасіння.
Масштабна пожежа у Курську: що відомо
У ГУ МНС по Курській області повідомили, що пожежа сталася в районі підприємства на околиці міста.
Місцеві канали пишуть, що йдеться про Курський підшипниковий завод АПЗ-20.
На вулиці Агрегатній горить цех із перероблення гуми на 1000 квадратів. Постраждалих немає. До ліквідації залучено 40 співробітників та 13 одиниць техніки.
Пізніше стало відомо, що до 10 тисяч кв. збільшилася площа пожежі у Курську
О 19.00 МНС Росії повідомило: площа пожежі у Курську збільшилася до 17 тисяч квадратів.
Сталося часткове обвалення конструкцій. Угруповання рятувальників збільшено до 100 співробітників та 30 одиниць техніки.
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