У Курську масштабно палає підшипниковий завод — відео

Потужна пожежа сталася вдень 16 квітня на підшипниковому заводі у Курську. Наразі вогонь охопив понад 17 тис кв м.

Масштабна пожежа у Курську: що відомо

У ГУ МНС по Курській області повідомили, що пожежа сталася в районі підприємства на околиці міста.

Місцеві канали пишуть, що йдеться про Курський підшипниковий завод АПЗ-20.

На вулиці Агрегатній горить цех із перероблення гуми на 1000 квадратів. Постраждалих немає. До ліквідації залучено 40 співробітників та 13 одиниць техніки.

Пізніше стало відомо, що до 10 тисяч кв. збільшилася площа пожежі у Курську

Гасіння ускладнюють високе пожежне навантаження та конструктивні особливості будівлі. Поширити

О 19.00 МНС Росії повідомило: площа пожежі у Курську збільшилася до 17 тисяч квадратів.