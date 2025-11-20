Дрони атакували Рязанську та Курську області РФ — відео

У Рязані місцеві мешканці скаржилися на гучні вибухи в ніч на 20 листопада. Перед цим у місті оголошували "дронову небезпеку". Безпілотники також атакували Курську область, у результаті чого десятки тисяч абонентів залишилися без світла.
Головні тези:
- У Рязані та Курській областях РФ стали свідками атак безпілотників, які призвели до гучних вибухів та знеструмлення тисяч мешканців.
- Дронова небезпека визначалась над аеропортом Дягілево в Рязані, де можливо атакували нафтопереробний завод і виробництво авіаційного гасу ТС-1.
- У Курській області понад 16 тисяч людей залишилися без електрики після атак безпілотників на підстанції, енергетики вже працюють над відновленням живлення.
“Бавовна” у Курській і Рязанській областях РФ: що відомо
Небезпеку ударів безпілотниками в Рязані оголосили до опівночі 19 листопада. Місцевим мешканцям традиційно радили не підходити до вікон, зайти у безпечне місце та залишатись там до відбою сигналу небезпеки.
Після другої години ночі місцеві пабліки з посиланням на підписників почали писати про гучні вибухи.
Також місцеві мешканці скаржились на невідомі безпілотники у небі над містом та областю.
!мовірно, невідомі дрони могли атакувати місцевий нафтопереробний завод.
Рязанський нафтопереробний завод виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили.
16 тисяч людей залишилися без електрики після атаки БпЛА по підстанціях у Курській області.
У результаті атаки без електрики залишилося понад 16 тис осіб у Глушківському, Рильському та Коренівському районах. Рильськ уже підключили до резервних джерел. Наслідки уточнюються, що найближчим часом буде проведено інженерно-саперне обстеження територій. Енергетики постараються якнайшвидше усунути неполадки. Тримаю ситуацію на особистому контролі! — повідомив голова регіону Олександр Хінштейн.
Він не уточнив, скільки і які саме об'єкти зазнали атаки.
