Дрони атакували Рязанську та Курську області РФ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони атакували Рязанську та Курську області РФ — відео

Курськ
Read in English
Джерело:  online.ua

У Рязані місцеві мешканці скаржилися на гучні вибухи в ніч на 20 листопада. Перед цим у місті оголошували "дронову небезпеку". Безпілотники також атакували Курську область, у результаті чого десятки тисяч абонентів залишилися без світла.

Головні тези:

  • У Рязані та Курській областях РФ стали свідками атак безпілотників, які призвели до гучних вибухів та знеструмлення тисяч мешканців.
  • Дронова небезпека визначалась над аеропортом Дягілево в Рязані, де можливо атакували нафтопереробний завод і виробництво авіаційного гасу ТС-1.
  • У Курській області понад 16 тисяч людей залишилися без електрики після атак безпілотників на підстанції, енергетики вже працюють над відновленням живлення.

“Бавовна” у Курській і Рязанській областях РФ: що відомо

Небезпеку ударів безпілотниками в Рязані оголосили до опівночі 19 листопада. Місцевим мешканцям традиційно радили не підходити до вікон, зайти у безпечне місце та залишатись там до відбою сигналу небезпеки.

Після другої години ночі місцеві пабліки з посиланням на підписників почали писати про гучні вибухи.

Також місцеві мешканці скаржились на невідомі безпілотники у небі над містом та областю.

"Дронова небезпека" оголошувалась над аеропортом Дягілево. З'являлась інформація про роботу ППО.

!мовірно, невідомі дрони могли атакувати місцевий нафтопереробний завод.

Рязанський нафтопереробний завод виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили.

16 тисяч людей залишилися без електрики після атаки БпЛА по підстанціях у Курській області.

У результаті атаки без електрики залишилося понад 16 тис осіб у Глушківському, Рильському та Коренівському районах. Рильськ уже підключили до резервних джерел. Наслідки уточнюються, що найближчим часом буде проведено інженерно-саперне обстеження територій. Енергетики постараються якнайшвидше усунути неполадки. Тримаю ситуацію на особистому контролі! — повідомив голова регіону Олександр Хінштейн.

Він не уточнив, скільки і які саме об'єкти зазнали атаки.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Курську масштабно палає підшипниковий завод — відео
Курськ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії вибухнув важливий нафтопровід "Рязань-Москва" — джерела
На магістральному російському нафтопроводі прогримів вибух
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна "бавовна" гриміла на підстанції "Вешкайма" у РФ
пожежа

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?