Дрони атакували Рязанську та Курську області РФ — відео

У Рязані місцеві мешканці скаржилися на гучні вибухи в ніч на 20 листопада. Перед цим у місті оголошували "дронову небезпеку". Безпілотники також атакували Курську область, у результаті чого десятки тисяч абонентів залишилися без світла.

“Бавовна” у Курській і Рязанській областях РФ: що відомо

Небезпеку ударів безпілотниками в Рязані оголосили до опівночі 19 листопада. Місцевим мешканцям традиційно радили не підходити до вікон, зайти у безпечне місце та залишатись там до відбою сигналу небезпеки.

Після другої години ночі місцеві пабліки з посиланням на підписників почали писати про гучні вибухи.

Також місцеві мешканці скаржились на невідомі безпілотники у небі над містом та областю.

"Дронова небезпека" оголошувалась над аеропортом Дягілево. З'являлась інформація про роботу ППО. Поширити

!мовірно, невідомі дрони могли атакувати місцевий нафтопереробний завод.

Рязанський нафтопереробний завод виробляє бензини, дизель, скраплений газ та близько 840 тисяч тонн авіаційного гасу ТС-1 на рік. Саме його використовують російські повітряно-космічні сили.

16 тисяч людей залишилися без електрики після атаки БпЛА по підстанціях у Курській області.

У результаті атаки без електрики залишилося понад 16 тис осіб у Глушківському, Рильському та Коренівському районах. Рильськ уже підключили до резервних джерел. Наслідки уточнюються, що найближчим часом буде проведено інженерно-саперне обстеження територій. Енергетики постараються якнайшвидше усунути неполадки. Тримаю ситуацію на особистому контролі! — повідомив голова регіону Олександр Хінштейн.

Він не уточнив, скільки і які саме об'єкти зазнали атаки.