Нічна "бавовна" гриміла на підстанції "Вешкайма" у РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Нічна "бавовна" гриміла на підстанції "Вешкайма" у РФ

пожежа
Джерело:  online.ua

У Росії дрони атакували підстанцію Вешкайма в Ульянівській області у ніч на 17 листопада.

Головні тези:

  • Дрони атакували підстанцію Вешкайма в Ульянівській області.
  • Пожежу на підстанції зафіксували супутникові дані сервісу NASA Firms, що призвело до роботи спецслужб на місці падіння уламків.
  • Підстанція у Вешкаймі сполучає енергосистеми Ульянівської області, Мордовії, Чувашії та Самарської області, що робить її важливим елементом енергетичного комплексу Росії.

“Бавовна” на підстанції “Вешкайма”: що відомо

Губернатор Ульянівської області Олексій Руських повідомив про атаку дронів, яку нібито було відбито.

Відбито атаку ворожих БПЛА на підстанцію у Вешкаймському районі. Жертв та постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спецслужби. Електропостачання населених пунктів здійснюється у штатному режимі.

Водночас дані супутників сервісу NASA Firms зафіксували пожежу на підстанції 500 кВ Вешкайма в однойменному робочому селищі Ульянівської області.

Ця підстанція є сполучною ланкою в енергокільці Поволжя: вона забезпечує з'єднання між енергосистемами Ульянівської області, Мордовії, Чувашії та Самарської області. Через атакований об'єкт проходять великі обсяги електроенергії, у тому числі від Сизранської та Жигулівської ГЕС, які прямують до центральних районів країни.

Підстанція належить та обслуговується філією ПАТ «Россети» — МЕМ Волги.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив атаку на “Вешкайму”.

18 жовтня підстанція Вешкайма в Ульяновській області, яка є одним із ключових елементів російської енергосистеми, вже була атакована.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Новоросійську РФ спалахнула підстанція. Понад 20 тис росіян без світла — відео
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Курській області РФ спалахнула підстанція після атаки дрона — відео
У Курській області РФ спалахнула підстанція після атаки дрона — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Волгограді РФ загорілася підстанція, пів міста залишилось без світла — відео
У Волгограді РФ загорілася підстанція, пів міста залишилось без світла — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?