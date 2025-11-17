Нічна "бавовна" гриміла на підстанції "Вешкайма" у РФ

У Росії дрони атакували підстанцію Вешкайма в Ульянівській області у ніч на 17 листопада.

“Бавовна” на підстанції “Вешкайма”: що відомо

Губернатор Ульянівської області Олексій Руських повідомив про атаку дронів, яку нібито було відбито.

Відбито атаку ворожих БПЛА на підстанцію у Вешкаймському районі. Жертв та постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спецслужби. Електропостачання населених пунктів здійснюється у штатному режимі. Поширити

Водночас дані супутників сервісу NASA Firms зафіксували пожежу на підстанції 500 кВ Вешкайма в однойменному робочому селищі Ульянівської області.

Ця підстанція є сполучною ланкою в енергокільці Поволжя: вона забезпечує з'єднання між енергосистемами Ульянівської області, Мордовії, Чувашії та Самарської області. Через атакований об'єкт проходять великі обсяги електроенергії, у тому числі від Сизранської та Жигулівської ГЕС, які прямують до центральних районів країни.

Підстанція належить та обслуговується філією ПАТ «Россети» — МЕМ Волги.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив атаку на “Вешкайму”.

18 жовтня підстанція Вешкайма в Ульяновській області, яка є одним із ключових елементів російської енергосистеми, вже була атакована.