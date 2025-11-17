Нічна "бавовна" гриміла на підстанції "Вешкайма" у РФ

У Росії дрони атакували підстанцію Вешкайма в Ульянівській області у ніч на 17 листопада.
Головні тези:
- Дрони атакували підстанцію Вешкайма в Ульянівській області.
- Пожежу на підстанції зафіксували супутникові дані сервісу NASA Firms, що призвело до роботи спецслужб на місці падіння уламків.
- Підстанція у Вешкаймі сполучає енергосистеми Ульянівської області, Мордовії, Чувашії та Самарської області, що робить її важливим елементом енергетичного комплексу Росії.
“Бавовна” на підстанції “Вешкайма”: що відомо
Губернатор Ульянівської області Олексій Руських повідомив про атаку дронів, яку нібито було відбито.
Водночас дані супутників сервісу NASA Firms зафіксували пожежу на підстанції 500 кВ Вешкайма в однойменному робочому селищі Ульянівської області.
Ця підстанція є сполучною ланкою в енергокільці Поволжя: вона забезпечує з'єднання між енергосистемами Ульянівської області, Мордовії, Чувашії та Самарської області. Через атакований об'єкт проходять великі обсяги електроенергії, у тому числі від Сизранської та Жигулівської ГЕС, які прямують до центральних районів країни.
Підстанція належить та обслуговується філією ПАТ «Россети» — МЕМ Волги.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив атаку на “Вешкайму”.
18 жовтня підстанція Вешкайма в Ульяновській області, яка є одним із ключових елементів російської енергосистеми, вже була атакована.
