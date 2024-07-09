У Курській області РФ спалахнула підстанція після атаки дрона — відео

Росіяни жаліються на атаку дрона по підстанції Олійного комбінату в Суджі Курської області. Наразі там пожежа.

Що відомо про пожежу в Курській області

Росіяни зокрема стверджують про атаку на дві заправки.

Згідно з даними російський ЗМІ, на першій заправці загорілись бензинові колонки, внаслідок чого вогонь почав наближатись до резервуарів із паливом.

На другій заправці без серйозних наслідків. Ніхто з працівників підприємства не постраждав, повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.

ГУР та СБУ відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції у Росії

Завдяки спільній операції ГУР та СБУ 9 липня потужна «бавовна» прогриміла на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області. Про це повідомляють джерела online.ua у ГУР.

Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтубінськ російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК Панцир та серію сильних вибухів.

Однак пізніше цю інформацію видалили.

За словами українських розвідників, це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір у разі ураження важливих військових об'єктів.