У Курській області РФ спалахнула підстанція після атаки дрона — відео

Росіяни жаліються на атаку дрона по підстанції Олійного комбінату в Суджі Курської області. Наразі там пожежа.
Головні тези:
- Атаки на військові об'єкти в Росії відбуваються із зростаючою інтенсивністю.
- У результаті спільної операції ГУР та СБУ в Росії прогриміли вибухи на військових аеродромах, електропідстанціях та нафтобазі.
- Українські спецслужби підтверджують успішність атак та продовжують проводити операції на військових об'єктах, які загрожують Україні.
Що відомо про пожежу в Курській області
Росіяни зокрема стверджують про атаку на дві заправки.
Згідно з даними російський ЗМІ, на першій заправці загорілись бензинові колонки, внаслідок чого вогонь почав наближатись до резервуарів із паливом.
На другій заправці без серйозних наслідків. Ніхто з працівників підприємства не постраждав, повідомив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.
ГУР та СБУ відпрацювали по військовому аеродрому, НПЗ та електропідстанції у Росії
Завдяки спільній операції ГУР та СБУ 9 липня потужна «бавовна» прогриміла на військовому аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області, на електропідстанції 500 кВ в Ростовській області та на нафтобазі в Калачі-на-Дону у Волгоградській області. Про це повідомляють джерела online.ua у ГУР.
Під час атаки безпілотників на військовий аеродром Ахтубінськ російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК Панцир та серію сильних вибухів.
Однак пізніше цю інформацію видалили.
За словами українських розвідників, це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфопростір у разі ураження важливих військових об'єктів.
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