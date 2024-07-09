В Курской области РФ вспыхнула подстанция после атаки дрона — видео
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В Курской области РФ вспыхнула подстанция после атаки дрона — видео

В Курской области РФ вспыхнула подстанция после атаки дрона — видео
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Источник:  online.ua

Россияне жалуются на атаку дрона по подстанции Масличного комбината в Судже Курской области. Пока там пожар.

Главные тезисы

 

  • Известно, что атака затронула несколько заправок.
  • На первой заправке загорелись бензиновые колонки, в результате чего огонь начал приближаться к резервуарам с топливом.
  • Ранее ГУР и СБУ отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции в России.

Что известно о пожаре в Курской области

Россияне, в частности, утверждают об атаке на две заправки.

Согласно данным российских СМИ, на первой заправке загорелись бензиновые колонки, в результате чего огонь начал приближаться к резервуарам с топливом.

На второй заправке без серьезных последствий. Никто из работников предприятия не пострадал, сообщил и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов

ГУР и СБУ отработали по военному аэродрому, НПЗ и электроподстанции в России

Благодаря совместной операции ГУР и СБУ 9 июля мощный «хлопок» прогремел на военном аэродроме Ахтубинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области. Об этом сообщают источники online.ua в ГУР.

Во время атаки беспилотников на военный аэродром Ахтубинск российские телеграмм-каналы писали о работе ЗРК Панцирь и серии сильных взрывов.

Однако позже эту информацию удалили.

По словам украинских разведчиков, это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство в случае поражения важных военных объектов.

ГУР вместе с СБУ и другими Силами обороны продолжит обеспечивать горячие летние ночи на российских военных объектах, работающих на войну против Украины, заявили источники online.ua в ГУР.

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