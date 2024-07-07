Россиянам удалось потушить нефтебазу только на вторые сутки после атаки дронов

В Краснодарском крае РФ пожар на одной из нефтебаз ликвидировали только на вторые сутки. Резервуары с топливом пылали после атаки дронов 6 июля.
Главные тезисы
- Атака дронов затронула объекты в нескольких муниципалитетах региона, включая Ейск, Ленинградский и Павловский районы.
- Падение фрагментов беспилотников на нефтебазе является предполагаемой причиной возгорания резервуаров с топливом у станицы Павловской и Ленинградской.
- Системы ПВО РФ сбили дроны у станицы Ейск, что привело к незначительным повреждениям башни сотовой связи.
- Фрагменты беспилотников также упали на территорию российского Ростова, однако повреждений не зафиксировано.
В Краснодарском крае на вторые сутки потушили пожар на нефтебазе
Как сообщает региональный оперштаб, пожар на нефтебазе в станице Ленинградской, вызванный атакой беспилотников, ликвидирован.
Отметим, в ночь на 6 июля атаку подверглись объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В частности, в Ейске обломки беспилотника повредили башню оператора сотовой связи.
Что известно об атаке дронов по нефтебазам РФ 6 июля
В так называемом "Оперштабе" Краснодарского края заявили, что целями дронов были объекты в нескольких муниципалитетах региона — Ейском, Ленинградском и Павловском.
В Ейске дроны сбили средствами ПВО, однако из-за падения обломков зафиксированы "незначительные повреждения" башни сотовой связи.
У станицы Павловской горели резервуары с топливом. В РФ заявили, что отбили атаку дронов, а причиной возгорания является падение фрагментов БПЛА на нефтебазе.
Также благодаря работе ПВО РФ горел резервуар с топливом горел у станицы Ленинградской.
Также в результате атаки дронов на российский Ростов фрагменты одного из БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Железнодорожном районе. Повреждения нет.
Фрагменты еще одного беспилотника обнаружили на территории металлургического предприятия «Айфон», в офисном здании выбило стекла.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-