Россиянам удалось потушить нефтебазу только на вторые сутки после атаки дронов
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Проиcшествия
Дата публикации

Россиянам удалось потушить нефтебазу только на вторые сутки после атаки дронов

Россиянам удалось потушить нефтебазу только на вторые сутки после атаки дронов
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Источник:  online.ua

В Краснодарском крае РФ пожар на одной из нефтебаз ликвидировали только на вторые сутки. Резервуары с топливом пылали после атаки дронов 6 июля.

Главные тезисы

 

  • Атака дронов затронула объекты в нескольких муниципалитетах региона, включая Ейск, Ленинградский и Павловский районы.
  • Падение фрагментов беспилотников на нефтебазе является предполагаемой причиной возгорания резервуаров с топливом у станицы Павловской и Ленинградской.
  • Системы ПВО РФ сбили дроны у станицы Ейск, что привело к незначительным повреждениям башни сотовой связи.
  • Фрагменты беспилотников также упали на территорию российского Ростова, однако повреждений не зафиксировано.

В Краснодарском крае на вторые сутки потушили пожар на нефтебазе

Как сообщает региональный оперштаб, пожар на нефтебазе в станице Ленинградской, вызванный атакой беспилотников, ликвидирован.

Отметим, в ночь на 6 июля атаку подверглись объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В частности, в Ейске обломки беспилотника повредили башню оператора сотовой связи.

Что известно об атаке дронов по нефтебазам РФ 6 июля

В так называемом "Оперштабе" Краснодарского края заявили, что целями дронов были объекты в нескольких муниципалитетах региона — Ейском, Ленинградском и Павловском.

В Ейске дроны сбили средствами ПВО, однако из-за падения обломков зафиксированы "незначительные повреждения" башни сотовой связи.

У станицы Павловской горели резервуары с топливом. В РФ заявили, что отбили атаку дронов, а причиной возгорания является падение фрагментов БПЛА на нефтебазе.

Также благодаря работе ПВО РФ горел резервуар с топливом горел у станицы Ленинградской.

Также в результате атаки дронов на российский Ростов фрагменты одного из БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Железнодорожном районе. Повреждения нет.

Фрагменты еще одного беспилотника обнаружили на территории металлургического предприятия «Айфон», в офисном здании выбило стекла.

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