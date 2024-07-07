Росіянам вдалося загасити нафтобазу лише на другу добу після атаки дронів
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Росіянам вдалося загасити нафтобазу лише на другу добу після атаки дронів

Росіянам вдалося загасити нафтобазу лише на другу добу після атаки дронів
Джерело:  online.ua

У Краснодарському краї РФ пожежу на одній із нафтобаз ліквідували лише на другу добу. Резервуари з паливом палали після атаки дронів 6 липня.

Головні тези:

 

  • Атака дронів 6 липня у зазначених районах призвела до пошкоджень об'єктів та резервуарів з паливом.
  • У результаті атаки одного з безпілотників горів резервуар з паливом у станиці Павлівській.
  • У Новошахтинському заводі нафтопродуктів фрагменти безпілотника приземлилися без пошкоджень, але вибило шибки в офісній будівлі.

У Краснодарському краї на другу добу загасили пожежу на нафтобазі

Як повідомляє регіональний оперштаб, пожежа на нафтобазі в станиці Ленінградській, викликана атакою безпілотників, ліквідована.

Зазначимо, в ніч на 6 липня атаку зазнали об'єкти в Єйському, Ленінградському та Павлівському районах. Зокрема, у Єйську уламки безпілотника пошкодили вежу оператора стільникового зв'язку.

Що відомо про атаку дронів по нафтобазах РФ 6 липня

У так званому “Оперштабі” Краснодарського краю заявили, що цілями дронів були об'єкти в кількох муніципалітетах регіону — Єйському, Ленінградському і Павлівському.

У Єйську дрони збили засобами ППО, однак через падіння уламків зафіксовано “незначні пошкодження” вежі стільникового зв'язку.

У станиці Павлівській горіли резервуари з паливом. У РФ заявили, що відбили атаку дронів, а причиною займання є падіння фрагментів БпЛА на нафтобазі.

Також, завдяки роботі ППО РФ, горів резервуар із паливом горів у станиці Ленінградській.

Також внаслідок атаки дронів на російський Ростов фрагменти одного з БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Залізничному районі. Пошкоджень немає.

Фрагменти ще одного безпілотника знайшли на території металургійного підприємства «Айфон», в офісній будівлі вибило шибки.

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