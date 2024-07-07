Росіянам вдалося загасити нафтобазу лише на другу добу після атаки дронів

У Краснодарському краї РФ пожежу на одній із нафтобаз ліквідували лише на другу добу. Резервуари з паливом палали після атаки дронів 6 липня.

У Краснодарському краї на другу добу загасили пожежу на нафтобазі

Як повідомляє регіональний оперштаб, пожежа на нафтобазі в станиці Ленінградській, викликана атакою безпілотників, ліквідована.

Зазначимо, в ніч на 6 липня атаку зазнали об'єкти в Єйському, Ленінградському та Павлівському районах. Зокрема, у Єйську уламки безпілотника пошкодили вежу оператора стільникового зв'язку.

Що відомо про атаку дронів по нафтобазах РФ 6 липня

У так званому “Оперштабі” Краснодарського краю заявили, що цілями дронів були об'єкти в кількох муніципалітетах регіону — Єйському, Ленінградському і Павлівському.

У Єйську дрони збили засобами ППО, однак через падіння уламків зафіксовано “незначні пошкодження” вежі стільникового зв'язку.

У станиці Павлівській горіли резервуари з паливом. У РФ заявили, що відбили атаку дронів, а причиною займання є падіння фрагментів БпЛА на нафтобазі.

Також, завдяки роботі ППО РФ, горів резервуар із паливом горів у станиці Ленінградській.

Також внаслідок атаки дронів на російський Ростов фрагменти одного з БПЛА впали на територію Новошахтинського заводу нафтопродуктів у Залізничному районі. Пошкоджень немає.