СБУ поразили дронами склад боеприпасов армии РФ в Воронежской области — источники
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Проиcшествия
Дата публикации

СБУ поразили дронами склад боеприпасов армии РФ в Воронежской области — источники

СБУ поразили дронами склад боеприпасов армии РФ в Воронежской области — источники
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Источник:  online.ua

Взрывы 7 июля в Воронежской области РФ стали результатом атаки дронов Службы безопасности Украины. Под удар попал большой склад боеприпасов.

Главные тезисы

 

  • Под удар попал большой склад, где хранились ракеты, снаряды, ящики с патронами, поставляемые оккупантам для использования в войне на Украине.
  • Местные жители услышали взрывы и видели мощный столб дыма, а власти эвакуировали людей и проводили меры по предотвращению возможных последствий.
  • Атака дронов вызвала волну детонаций в Подгоренском районе, приведя к эвакуации жителей и масштабным работам по ликвидации ЧС.

Что известно об атаке дронов СБУ на Воронежскую область РФ

Сообщается, что благодаря дронам мощная "бавовна" посетила полевой склад боеприпасов возле населенного пункта Сергеевка.

На 9 тысячах квадратных метров противник хранил там ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

Именно из этого состава оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине, — отметили источники.

Местные жители услышали взрыв в ночное время, после чего началась мощная детонация. Столб дыма виден за десятки километров.

Говорят, что, согласно прогнозу "хлопок" от СБУ, в ближайшее время удержится высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК, работающего на войну против Украины, добавили источники.

Отметим, село Сергеевка находится в приграничном с Украиной районе.

Что этому предшествовало

Российские СМИ сообщили 7 июля о прилетах в Подгоренском районе Воронежской области. В результате уже несколько часов продолжается детонация "взрывоопасных предметов".

Местный губернатор Александр Гусев отметил, что 50 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. Часть жителей близлежащих населенных пунктов уехала к родственникам.

В Подгорском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС, — сообщал губернатор.

Также сообщалось, что пожар на одной из нефтебаз Краснодарского края после атаки дронов потушили только на вторые сутки.

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