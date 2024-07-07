СБУ поразили дронами склад боеприпасов армии РФ в Воронежской области — источники

Взрывы 7 июля в Воронежской области РФ стали результатом атаки дронов Службы безопасности Украины. Под удар попал большой склад боеприпасов.

Что известно об атаке дронов СБУ на Воронежскую область РФ

Сообщается, что благодаря дронам мощная "бавовна" посетила полевой склад боеприпасов возле населенного пункта Сергеевка.

На 9 тысячах квадратных метров противник хранил там ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

Именно из этого состава оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине, — отметили источники. Поделиться

Местные жители услышали взрыв в ночное время, после чего началась мощная детонация. Столб дыма виден за десятки километров.

Говорят, что, согласно прогнозу "хлопок" от СБУ, в ближайшее время удержится высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК, работающего на войну против Украины, добавили источники. Поделиться

Отметим, село Сергеевка находится в приграничном с Украиной районе.

Что этому предшествовало

Российские СМИ сообщили 7 июля о прилетах в Подгоренском районе Воронежской области. В результате уже несколько часов продолжается детонация "взрывоопасных предметов".

Местный губернатор Александр Гусев отметил, что 50 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. Часть жителей близлежащих населенных пунктов уехала к родственникам.

В Подгорском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС, — сообщал губернатор. Поделиться

Также сообщалось, что пожар на одной из нефтебаз Краснодарского края после атаки дронов потушили только на вторые сутки.