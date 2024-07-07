СБУ поразили дронами склад боеприпасов армии РФ в Воронежской области — источники

Взрывы 7 июля в Воронежской области РФ стали результатом атаки дронов Службы безопасности Украины. Под удар попал большой склад боеприпасов.
Главные тезисы
- Под удар попал большой склад, где хранились ракеты, снаряды, ящики с патронами, поставляемые оккупантам для использования в войне на Украине.
- Местные жители услышали взрывы и видели мощный столб дыма, а власти эвакуировали людей и проводили меры по предотвращению возможных последствий.
- Атака дронов вызвала волну детонаций в Подгоренском районе, приведя к эвакуации жителей и масштабным работам по ликвидации ЧС.
Что известно об атаке дронов СБУ на Воронежскую область РФ
Сообщается, что благодаря дронам мощная "бавовна" посетила полевой склад боеприпасов возле населенного пункта Сергеевка.
На 9 тысячах квадратных метров противник хранил там ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.
Местные жители услышали взрыв в ночное время, после чего началась мощная детонация. Столб дыма виден за десятки километров.
Отметим, село Сергеевка находится в приграничном с Украиной районе.
Что этому предшествовало
Российские СМИ сообщили 7 июля о прилетах в Подгоренском районе Воронежской области. В результате уже несколько часов продолжается детонация "взрывоопасных предметов".
Местный губернатор Александр Гусев отметил, что 50 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. Часть жителей близлежащих населенных пунктов уехала к родственникам.
Также сообщалось, что пожар на одной из нефтебаз Краснодарского края после атаки дронов потушили только на вторые сутки.
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