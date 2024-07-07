СБУ уразили дронами склад боєприпасів армії РФ у Воронезькій області — джерела

Вибухи 7 липня у Воронезькій області РФ стали результатом атаки дронів Служби безпеки України. Під удар потрапив великий склад боєприпасів.

Що відомо про атаку дронів СБУ на Воронезьку область РФ

Повідомляється, що завдяки дронам потужна "бавовна" відвідала польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка.

На 9 тисячах квадратних метрів противник зберігав там ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї.

Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні, — зазначили джерела. Поширити

Місцеві жителі почули вибух уночі, після чого розпочалася потужна детонація. Стовп диму видно за десятки кілометрів.

Кажуть, що, згідно з прогнозом "бавовн" від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об'єктах російського ВПК, який працює на війну проти України, — додали джерела. Поширити

Зазначимо, село Сергіївка знаходиться у прикордонному з Україною районі.

Що цьому передувало

Російські ЗМІ повідомили 7 липня про прильоти у Подгоренському районі Воронезької області. В результаті вже кілька годин продовжується детонація "вибухонебезпечних предметів".

Місцевий губернатор Олександр Гусєв зазначив, що 50 осіб евакуювали до пунктів тимчасового розміщення. Частина жителів прилеглих населених пунктів поїхала до родичів.

У Підгірському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів. За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав. На місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації НС, — повідомляв губернатор. Поширити

Також повідомлялося, що пожежу на одній із нафтобаз Краснодарського краю після атаки дронів загасили лише на другу добу.