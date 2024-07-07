СБУ уразили дронами склад боєприпасів армії РФ у Воронезькій області — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

СБУ уразили дронами склад боєприпасів армії РФ у Воронезькій області — джерела

СБУ уразили дронами склад боєприпасів армії РФ у Воронезькій області — джерела
Read in English
Джерело:  online.ua

Вибухи 7 липня у Воронезькій області РФ стали результатом атаки дронів Служби безпеки України. Під удар потрапив великий склад боєприпасів.

Головні тези:

 

  • Атака призвела до вибухів на складі з ракетами, снарядами та патронами для вогнепальної зброї.
  • Місцеві жителі почули вибухи та побачили стовп диму на великій відстані.
  • Наслідком атаки стала велика детонація вибухонебезпечних об'єктів, що призвело до евакуації мешканців.
  • Пожежу на одній із нафтобаз Краснодарського краю загасили на другу добу після атаки дронів.

Що відомо про атаку дронів СБУ на Воронезьку область РФ

Повідомляється, що завдяки дронам потужна "бавовна" відвідала польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка.

На 9 тисячах квадратних метрів противник зберігав там ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї.

Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні, — зазначили джерела.

Місцеві жителі почули вибух уночі, після чого розпочалася потужна детонація. Стовп диму видно за десятки кілометрів.

Кажуть, що, згідно з прогнозом "бавовн" від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об'єктах російського ВПК, який працює на війну проти України, — додали джерела.

Зазначимо, село Сергіївка знаходиться у прикордонному з Україною районі.

Що цьому передувало

Російські ЗМІ повідомили 7 липня про прильоти у Подгоренському районі Воронезької області. В результаті вже кілька годин продовжується детонація "вибухонебезпечних предметів".

Місцевий губернатор Олександр Гусєв зазначив, що 50 осіб евакуювали до пунктів тимчасового розміщення. Частина жителів прилеглих населених пунктів поїхала до родичів.

У Підгірському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів. За попередніми даними, ніхто з громадян не постраждав. На місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації НС, — повідомляв губернатор.

Також повідомлялося, що пожежу на одній із нафтобаз Краснодарського краю після атаки дронів загасили лише на другу добу.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Воронезькій області РФ спалахнула пожежа після атаки дронів — відео
У Воронезькій області РФ спалахнула пожежа після атаки дронів — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР завдало ударів по окупованих Дебальцевому та Новолуганському
ГУР
Удари по РФ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Росіянам вдалося загасити нафтобазу лише на другу добу після атаки дронів
Росіянам вдалося загасити нафтобазу лише на другу добу після атаки дронів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?