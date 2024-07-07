СБУ уразили дронами склад боєприпасів армії РФ у Воронезькій області — джерела

Вибухи 7 липня у Воронезькій області РФ стали результатом атаки дронів Служби безпеки України. Під удар потрапив великий склад боєприпасів.
Головні тези:
- Атака призвела до вибухів на складі з ракетами, снарядами та патронами для вогнепальної зброї.
- Місцеві жителі почули вибухи та побачили стовп диму на великій відстані.
- Наслідком атаки стала велика детонація вибухонебезпечних об'єктів, що призвело до евакуації мешканців.
- Пожежу на одній із нафтобаз Краснодарського краю загасили на другу добу після атаки дронів.
Що відомо про атаку дронів СБУ на Воронезьку область РФ
Повідомляється, що завдяки дронам потужна "бавовна" відвідала польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка.
На 9 тисячах квадратних метрів противник зберігав там ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з патронами для вогнепальної зброї.
Місцеві жителі почули вибух уночі, після чого розпочалася потужна детонація. Стовп диму видно за десятки кілометрів.
Зазначимо, село Сергіївка знаходиться у прикордонному з Україною районі.
Що цьому передувало
Російські ЗМІ повідомили 7 липня про прильоти у Подгоренському районі Воронезької області. В результаті вже кілька годин продовжується детонація "вибухонебезпечних предметів".
Місцевий губернатор Олександр Гусєв зазначив, що 50 осіб евакуювали до пунктів тимчасового розміщення. Частина жителів прилеглих населених пунктів поїхала до родичів.
Також повідомлялося, що пожежу на одній із нафтобаз Краснодарського краю після атаки дронів загасили лише на другу добу.
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