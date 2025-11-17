Ночная "бавовна" гремела на подстанции "Вешкайма" в РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Ночная "бавовна" гремела на подстанции "Вешкайма" в РФ

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

В России дроны атаковали подстанцию Вешкайма в Ульяновской области в ночь на 17 ноября.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали подстанцию Вешкайма в Ульяновской области, что вызвало пожар и привлекло внимание спецслужб.
  • Подстанция соединяет энергосистемы нескольких регионов, являясь важным звеном энергетического комплекса России.
  • Несмотря на успешное отражение атаки, инцидент на подстанции Вешкайма призвал к повышению мер безопасности объектов энергетики.

"Бавовна" на подстанции “Вешкайма”: что известно

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об атаке дронов, которая якобы была отбита.

Отражена атака вражеских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме.

В то же время, данные спутников сервиса NASA Firms зафиксировали пожар на подстанции 500 кВ Вешкайма в одноименном рабочем поселке Ульяновской области.

Эта подстанция является связующим звеном в энергокольце Поволжья: она обеспечивает соединение между энергосистемами Ульяновской области, Мордовии, Чувашии и Самарской области. Через атакуемый объект проходят большие объемы электроэнергии, в том числе от Сызранской и Жигулевской ГЭС, направляющиеся в центральные районы страны.

Подстанция принадлежит и обслуживается филиалом ПАО «Россеты» — МЭМ Волги.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил атаку на "Вешкайму".

18 октября подстанция Вешкайма в Ульяновской области, являющаяся одним из ключевых элементов российской энергосистемы, уже была атакована.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Новороссийске РФ вспыхнула подстанция. Более 20 тыс россиян без света — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Курской области РФ вспыхнула подстанция после атаки дрона — видео
В Курской области РФ вспыхнула подстанция после атаки дрона — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Волгограде РФ загорелась подстанция, пол города осталось без света — видео
В Волгограде РФ загорелась подстанция, пол города осталось без света — видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?