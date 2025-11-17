Ночная "бавовна" гремела на подстанции "Вешкайма" в РФ

В России дроны атаковали подстанцию Вешкайма в Ульяновской области в ночь на 17 ноября.

"Бавовна" на подстанции “Вешкайма”: что известно

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об атаке дронов, которая якобы была отбита.

Отражена атака вражеских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. Поделиться

В то же время, данные спутников сервиса NASA Firms зафиксировали пожар на подстанции 500 кВ Вешкайма в одноименном рабочем поселке Ульяновской области.

Эта подстанция является связующим звеном в энергокольце Поволжья: она обеспечивает соединение между энергосистемами Ульяновской области, Мордовии, Чувашии и Самарской области. Через атакуемый объект проходят большие объемы электроэнергии, в том числе от Сызранской и Жигулевской ГЭС, направляющиеся в центральные районы страны.

Подстанция принадлежит и обслуживается филиалом ПАО «Россеты» — МЭМ Волги.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил атаку на "Вешкайму".

18 октября подстанция Вешкайма в Ульяновской области, являющаяся одним из ключевых элементов российской энергосистемы, уже была атакована.