Ночная "бавовна" гремела на подстанции "Вешкайма" в РФ

В России дроны атаковали подстанцию Вешкайма в Ульяновской области в ночь на 17 ноября.
Главные тезисы
- Дроны атаковали подстанцию Вешкайма в Ульяновской области, что вызвало пожар и привлекло внимание спецслужб.
- Подстанция соединяет энергосистемы нескольких регионов, являясь важным звеном энергетического комплекса России.
- Несмотря на успешное отражение атаки, инцидент на подстанции Вешкайма призвал к повышению мер безопасности объектов энергетики.
"Бавовна" на подстанции “Вешкайма”: что известно
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об атаке дронов, которая якобы была отбита.
В то же время, данные спутников сервиса NASA Firms зафиксировали пожар на подстанции 500 кВ Вешкайма в одноименном рабочем поселке Ульяновской области.
Эта подстанция является связующим звеном в энергокольце Поволжья: она обеспечивает соединение между энергосистемами Ульяновской области, Мордовии, Чувашии и Самарской области. Через атакуемый объект проходят большие объемы электроэнергии, в том числе от Сызранской и Жигулевской ГЭС, направляющиеся в центральные районы страны.
Подстанция принадлежит и обслуживается филиалом ПАО «Россеты» — МЭМ Волги.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил атаку на "Вешкайму".
18 октября подстанция Вешкайма в Ульяновской области, являющаяся одним из ключевых элементов российской энергосистемы, уже была атакована.
