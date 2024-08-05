В Волгограде РФ загорелась подстанция, пол города осталось без света — видео

Жители российского Волгограда слышали мощный взрыв, после чего на электроподстанции возник пожар. В результате этого частично исчез свет в некоторых районах.

Что известно о пожаре в Волгограде

Как сообщают росСМИ, горела подстанция "Советская". По словам местных жителей, перед огненным ЧС якобы был взрыв.

Местные отмечают, что сильный пожар оставил без света Ворошиловский район.

При этом в российском региональном главке министерства по чрезвычайным делам заявляют, что на подстанции был разлив масла с последующим возгоранием.

Как утверждают чрезвычайники, площадь пожара составляла 5 "квадратов", и что огонь уже был потушен. Кроме того, в сети были обнародованы кадры пожара на подстанции в Волгограде этой ночью.

В Азове Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар у нефтехранилища

По словам местных жителей, столб черного дыма настолько высок, что видят его жители Батайска и западной части Ростова-на-Дону.

В МЧС РФ сразу начали утверждать, что в Азове загорелись мусор и покрышки на "открытой территории".

Как отмечают представители ведомства, впоследствии огонь перекинулся на территорию склада.

Общая площадь возгорания, согласно последним данным, составляет 5000 квадратных метров.

Судя по кадрам очевидцев, дым поднимается с территории нефтебазы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, до сих пор неизвестна причина возгорания.

По словам губернатора региона, в Азове есть угроза распространения пожара на соседние объекты, в частности на склад горюче-смазочных материалов.