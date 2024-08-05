В Волгограде РФ загорелась подстанция, пол города осталось без света — видео

Жители российского Волгограда слышали мощный взрыв, после чего на электроподстанции возник пожар. В результате этого частично исчез свет в некоторых районах.
Главные тезисы
- Пожар на подстанции “Советская” в Волгограде привел к отключению электроэнергии в некоторых районах города.
- МЧС сообщает, что возгорание на подстанции было вызвано разливом масла, оно было потушено, но остался запах горючего вещества.
- Пожар на нефтехранилище в Азове Ростовской области привел к образованию столба черного дыма, возгорание началось на открытой территории.
- МЧС фиксирует угрозу распространения пожара на соседние объекты, включая склад горюче-смазочных материалов в Азове.
Что известно о пожаре в Волгограде
Как сообщают росСМИ, горела подстанция "Советская". По словам местных жителей, перед огненным ЧС якобы был взрыв.
Местные отмечают, что сильный пожар оставил без света Ворошиловский район.
При этом в российском региональном главке министерства по чрезвычайным делам заявляют, что на подстанции был разлив масла с последующим возгоранием.
Как утверждают чрезвычайники, площадь пожара составляла 5 "квадратов", и что огонь уже был потушен. Кроме того, в сети были обнародованы кадры пожара на подстанции в Волгограде этой ночью.
В Азове Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар у нефтехранилища
По словам местных жителей, столб черного дыма настолько высок, что видят его жители Батайска и западной части Ростова-на-Дону.
В МЧС РФ сразу начали утверждать, что в Азове загорелись мусор и покрышки на "открытой территории".
Как отмечают представители ведомства, впоследствии огонь перекинулся на территорию склада.
Общая площадь возгорания, согласно последним данным, составляет 5000 квадратных метров.
Судя по кадрам очевидцев, дым поднимается с территории нефтебазы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Кроме того, до сих пор неизвестна причина возгорания.
По словам губернатора региона, в Азове есть угроза распространения пожара на соседние объекты, в частности на склад горюче-смазочных материалов.
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