В Волгограде РФ загорелась подстанция, пол города осталось без света — видео
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В Волгограде РФ загорелась подстанция, пол города осталось без света — видео

В Волгограде РФ загорелась подстанция, пол города осталось без света — видео
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Источник:  online.ua

Жители российского Волгограда слышали мощный взрыв, после чего на электроподстанции возник пожар. В результате этого частично исчез свет в некоторых районах.

Главные тезисы

  • Пожар на подстанции “Советская” в Волгограде привел к отключению электроэнергии в некоторых районах города.
  • МЧС сообщает, что возгорание на подстанции было вызвано разливом масла, оно было потушено, но остался запах горючего вещества.
  • Пожар на нефтехранилище в Азове Ростовской области привел к образованию столба черного дыма, возгорание началось на открытой территории.
  • МЧС фиксирует угрозу распространения пожара на соседние объекты, включая склад горюче-смазочных материалов в Азове.

Что известно о пожаре в Волгограде

Как сообщают росСМИ, горела подстанция "Советская". По словам местных жителей, перед огненным ЧС якобы был взрыв.

Местные отмечают, что сильный пожар оставил без света Ворошиловский район.

При этом в российском региональном главке министерства по чрезвычайным делам заявляют, что на подстанции был разлив масла с последующим возгоранием.

Как утверждают чрезвычайники, площадь пожара составляла 5 "квадратов", и что огонь уже был потушен. Кроме того, в сети были обнародованы кадры пожара на подстанции в Волгограде этой ночью.

В Азове Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар у нефтехранилища

По словам местных жителей, столб черного дыма настолько высок, что видят его жители Батайска и западной части Ростова-на-Дону.

В МЧС РФ сразу начали утверждать, что в Азове загорелись мусор и покрышки на "открытой территории".

Как отмечают представители ведомства, впоследствии огонь перекинулся на территорию склада.

Общая площадь возгорания, согласно последним данным, составляет 5000 квадратных метров.

Судя по кадрам очевидцев, дым поднимается с территории нефтебазы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, до сих пор неизвестна причина возгорания.

По словам губернатора региона, в Азове есть угроза распространения пожара на соседние объекты, в частности на склад горюче-смазочных материалов.

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