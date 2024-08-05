У Волгограді РФ загорілася підстанція, пів міста залишилось без світла — відео

Мешканці російського Волгограда чули потужний вибух, після чого на електропідстанції виникла пожежа. В результаті цього частково зникло світло у деяких районах.

Що відомо про пожежу в Волгограді

Як повідомляють росЗМІ, горіла підстанція "Радянська". За словами місцевих жителів, перед вогняною НС нібито був вибух.

Місцеві зазначають, що сильна пожежа залишила без світла Ворошиловський район.

При цьому у російському регіональному главку міністерства з надзвичайних справ заявляють, що на підстанції був розлив олії з подальшим займанням.

Як стверджують надзвичайники, площа пожежі складала 5 "квадратів", і що вогонь вже загасили. Крім того, в мережі були оприлюднені кадри про пожежу на підстанції у Волгограді цієї ночі.

В Азові Ростовської області РФ спалахнула масштабна пожежа біля нафтосховища

За словами місцевих мешканців, стовп чорного диму настільки високий, що його бачать жителі Батайська і західної частини Ростова-на-Дону.

У МНС РФ одразу почали стверджувати, що в Азові загорілися сміття і покришки на "відкритій території".

Як зазначають представники відомства, згодом вогонь перекинувся на територію складу.

Загальна площа загоряння, згідно з останніми даними, становить 5000 квадратних метрів.

Судячи з кадрів очевидців, дим підіймається з території нафтобази, однак офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

Окрім того, досі невідома причина загоряння.

За словами губернатора регіону, в Азові є загроза поширення пожежі на сусідні об'єкти, зокрема на склад паливно-мастильних матеріалів.