У Волгограді РФ загорілася підстанція, пів міста залишилось без світла — відео
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У Волгограді РФ загорілася підстанція, пів міста залишилось без світла — відео

У Волгограді РФ загорілася підстанція, пів міста залишилось без світла — відео
Джерело:  online.ua

Мешканці російського  Волгограда чули потужний вибух, після чого на електропідстанції виникла пожежа. В результаті цього частково зникло світло у деяких районах.

Головні тези:

  • На підстанції в Волгограді виникла пожежа після потужного вибуху, що спричинило часткове відключення електропостачання у місті.
  • У результаті пожежі в Азові загорілися значні території, що наразі призвело до евакуації та загрози поширення вогню на сусідні об'єкти.
  • Місцеві надзвичайники загасили пожежі, проте причини подій та обсяги завданих пошкоджень залишаються невизначеними..

Що відомо про пожежу в Волгограді

Як повідомляють росЗМІ, горіла підстанція "Радянська".  За словами місцевих жителів, перед вогняною НС нібито був вибух.

Місцеві зазначають, що сильна пожежа залишила без світла Ворошиловський район.

При цьому у російському регіональному главку міністерства з надзвичайних справ заявляють, що на підстанції був розлив олії з подальшим займанням.

Як стверджують надзвичайники, площа пожежі складала 5 "квадратів", і що вогонь вже загасили. Крім того, в мережі були оприлюднені кадри про пожежу на підстанції у Волгограді цієї ночі.

В Азові Ростовської області РФ спалахнула масштабна пожежа біля нафтосховища

За словами місцевих мешканців, стовп чорного диму настільки високий, що його бачать жителі Батайська і західної частини Ростова-на-Дону.

У МНС РФ одразу почали стверджувати, що в Азові загорілися сміття і покришки на "відкритій території".

Як зазначають представники відомства, згодом вогонь перекинувся на територію складу.

Загальна площа загоряння, згідно з останніми даними, становить 5000 квадратних метрів.

Судячи з кадрів очевидців, дим підіймається з території нафтобази, однак офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

Окрім того, досі невідома причина загоряння.

За словами губернатора регіону, в Азові є загроза поширення пожежі на сусідні об'єкти, зокрема на склад паливно-мастильних матеріалів.

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