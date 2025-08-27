У Росії вибухнув важливий нафтопровід "Рязань-Москва" — джерела

26 серпня 2025 року на території Рязанської області прогримів потужний вибух на магістральному нафтопроводі “Рязань-Москва”. Що важливо розуміти, саме він є одним з ключових джерел постачання нафтопродуктів до столиці країни-агресорки. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в Головному управлінні розвідки України.

На магістральному російському нафтопроводі прогримів вибух

Згідно з даними інсайдерів у Головному управлінні розвідки, після появи у мережі повідомлень про сильний “хлопок” на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася потужна пожежа.

Фото: скриншот

Російські місцевій владі знадобилося кілька годин, що стягнути автомобілі екстрених служб для ліквідації пожежі.

Фото: скриншот

Зі слів місцевих мешканців, у районі села Божатково залізничного району м. Рязань перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі. Поширити

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, вказана магістраль ще 7 років тому була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією “Транснєфть”, яка забезпечує війська країни-агресорки.

Фото: скриншот