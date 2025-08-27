У Росії вибухнув важливий нафтопровід "Рязань-Москва" — джерела

26 серпня 2025 року на території Рязанської області прогримів потужний вибух на магістральному нафтопроводі “Рязань-Москва”. Що важливо розуміти, саме він є одним з ключових джерел постачання нафтопродуктів до столиці країни-агресорки. Про це повідомляє Online.UA з посиланням на свої джерела в Головному управлінні розвідки України.
Головні тези:
- Наразі росіяни намагаються безуспішно ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.
- Транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін.
На магістральному російському нафтопроводі прогримів вибух
Згідно з даними інсайдерів у Головному управлінні розвідки, після появи у мережі повідомлень про сильний “хлопок” на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася потужна пожежа.
Російські місцевій владі знадобилося кілька годин, що стягнути автомобілі екстрених служб для ліквідації пожежі.
Що важливо розуміти, вказана магістраль ще 7 років тому була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією “Транснєфть”, яка забезпечує війська країни-агресорки.
Українські розвідники звертають увагу на те, що на тлі останніх подій транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники “Транснєфті” підраховують збитки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-