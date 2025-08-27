В России взорвался важный нефтепровод "Рязань-Москва" — источники

26 августа 2025 года на территории Рязанской области прогремел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе “Рязань-Москва”. Что важно понимать, именно он является одним из ключевых источников поставок нефтепродуктов в столицу страны-агрессорки. Об этом сообщает Online.UA со ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки Украины.
- В настоящее время россияне пытаются безуспешно ликвидировать последствия взрыва и пожара.
- Транспортировка нефтепродуктов в Москву остановлена на неопределенный срок.
Согласно данным инсайдеров в Главном управлении разведки, после появления в сети сообщений о сильном "хлопке" на отрезке магистрального нефтепровода начался мощный пожар.
Российским местным властям понадобилось несколько часов, что стянуть автомобили экстренных служб для ликвидации пожара.
Что важно понимать, указанная магистраль еще 7 лет назад была перепрофилирована под поставку автомобильного бензина компанией "Транснефть", обеспечивающей войска страны-агрессорки.
Украинские разведчики обращают внимание на то, что на фоне последних событий транспортировка нефтепродуктов в Москву остановлена на неопределенный срок, а представители "Транснефти" подсчитывают убытки.
