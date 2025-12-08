Большая "бавовна". Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов РФ
Большая "бавовна". Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов РФ

Генштаб ВСУ
Темрюк
Силы обороны Украины поразили ряд объектов врага, в том числе Темрюкский морской порт. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

  • Силы обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам врага, включая порт Темрюк.
  • Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов на оккупированных территориях.
  • Уничтожение резервуаров и пожар в морском порту нарушили логистическое обеспечение российских оккупантов.

Генштаб подтвердил поражение ряда стратегических объектов РФ

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 8 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили ряд объектов противника на временно оккупированных территориях Украины.

  • С целью нарушения системы логистического обеспечения противника, на временно оккупированной территории Луганской области, в районе Чмировки, поражен склад боеприпасов.

  • В районе временно оккупированного Донецка поражен состав БПЛА российских оккупантов.

  • Кроме того, с целью ослабления способностей противника по хранению и транспортировке горюче-смазочных материалов, поражен состав ГСМ вражеского подразделения в районе Семейкино (ТОТ Луганской области).

  • Также, с целью снижения способностей окупантов по ведению противовоздушной обороны, поражена мобильная огневая группа и ЗРГК "Панцирь-С1" в Донецкой области.

Степень ущерба во всех случаях уточняется.

Уточнены результаты поражения 5 декабря ударными БПЛА "Темрюкского морского порта" (Краснодарский край, РФ), задействованный в обеспечении российской оккупационной армии.

Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

