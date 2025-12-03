Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Тамбовской области и ряда важных объектов РФ
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Тамбовской области и ряда важных объектов РФ

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

Поражена нефтебаза в Тамбовской области РФ и другие важные объекты окупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ,

Главные тезисы

  • Генштаб подтвердил поражение нефтебазы и различных объектов РФ, проводимое силами обороны Украины.
  • Беспилотные аппараты ВСУ успешно атакуют объекты агрессора, включая нефтебазы и технические платформы в Черном море.
  • Результаты атак включают в себя пожары на объектах, уничтожение важных систем и поражение разведывательных ударных беспилотников.

ВСУ поразили несколько важных объектов на территории РФ

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу Дмитриевская в Тамбовской области РФ. Объект вовлечен в обеспечение потребностей русской оккупационной армии.

Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на объекте — предварительно горит несколько резервуаров для нефтепродуктов. Результаты попаданий уточняются.

Кроме того, поражен пост технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря. По предварительной информации, уничтожен расчет БпЛА окупантов и поражен РЛС надводной обстановки на самоподъемной плавучей буровой установке "Сиваш". Остальные результаты уточняются.

Также установлено уничтожение трех разведывательно-ударных БПЛА типа Орион во время поражения 27 ноября 2025 аэродрома Саки (Новофедоровка, временно оккупированная территория украинского Крыма).

Стоимость одного такого российского беспилотника оценивается примерно в 5 млн долл. США. Летательный аппарат имеет размах крыла 16,3 м и может находиться в воздухе до 24 часов.

Вместе с тем подтверждено поражение 2 декабря нефтебазы "Ливны" в Орловской области РФ, с последующим горением двух резервуаров РО-5000 в результате попадания ударных БПЛА.

Силы обороны принимают меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских окупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

