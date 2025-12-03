Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Тамбовській області та низки важливих об'єктів РФ

Уражено нафтобазу у Тамбовській області РФ та інші важливі об’єкти окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ,
Головні тези:
- Силами оборони України уражено нафтобазу “Дмітрієвська” у Тамбовській області РФ та інші важливі об'єкти окупантів.
- Зафіксовано ураження на нафтобазу та пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі у Чорному морі.
- Уражено розвідувально-ударні безпілотники та РЛС надводної обстановки російських окупантів.
ЗСУ уразили кілька важливих об’єктів на території РФ
У межах зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу “Дмітрієвська” у Тамбовській області РФ. Об’єкт залучений у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.
Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті — попередньо горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються.
Окрім того, уражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці “Сиваш”. Інші результати уточнюються.
Також встановлено знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА типу “Оріон” під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму).
Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно 5 млн дол США. Літальний апарат має розмах крила 16,3 м та може перебувати у повітрі до 24 годин.
Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня нафтобази “Лівни” в Орловській області РФ, з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА.
