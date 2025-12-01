Нова "бавовна". Вибухи пролунали на двох об'єктах російської залізниці — джерела

На критично важливих об’єктах російської залізниці 20 і 28 листопада сталися вибухи, внаслідок яких знищено склади з ПММ та пошкоджено залізничне полотно/ Це унеможливило рух вантажних потягів, зокрема для логістичного забезпечення окупаційної армії РФ. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у Головному управлінні військової розвідки.

Подвійна “бавовна” на російській залізниці: що відомо

За словами джерел, вдень 20 листопада в н.п. Баришово Новосибірської області стався вибух на залізничних коліях Західно-Сибірської залізниці.

За інформацією співрозмовника в ГУР, унаслідок вибуху знищено залізничне полотно, що призвело до унеможливлення проїзду вантажних потягів та порушення логістичних маршрутів противника. Поширити

Ще один вибух стався 28 листопада на вузловій станції «Унеча» Московської залізниці (Брянське відділення) по лінії маршруту Брянськ-Гомель.

По цьому логістичному маршруту здійснюється перекидання ПММ та військової техніки на територію Білорусі. Внаслідок вибуху тут було уражено залізничний склад перевезення ПММ — щонайменше дві цистерни з ПММ, а також пошкоджено залізничне полотно.

У ГУР повідомили, що, попри традиційні намагання російських спецслужб приховати наслідки уражень, місцеві мешканці в соцмережах обговорюють подію та діляться чутками та враженнями від вибухів.