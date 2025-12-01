Нова "бавовна". Вибухи пролунали на двох об'єктах російської залізниці — джерела

На критично важливих об’єктах російської залізниці 20 і 28 листопада сталися вибухи, внаслідок яких знищено склади з ПММ та пошкоджено залізничне полотно/ Це унеможливило рух вантажних потягів, зокрема для логістичного забезпечення окупаційної армії РФ. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у Головному управлінні військової розвідки.
Головні тези:
- Унаслідок вибухів на російській залізниці знищено склади з ПММ та залізничне полотно.
- Події сталися на критичних об'єктах, що призвело до унеможливлення руху вантажних потягів і порушення логістичних маршрутів.
- Інформація про вибухи надійшла від джерел у Головному управлінні військової розвідки.
Подвійна “бавовна” на російській залізниці: що відомо
За словами джерел, вдень 20 листопада в н.п. Баришово Новосибірської області стався вибух на залізничних коліях Західно-Сибірської залізниці.
Ще один вибух стався 28 листопада на вузловій станції «Унеча» Московської залізниці (Брянське відділення) по лінії маршруту Брянськ-Гомель.
По цьому логістичному маршруту здійснюється перекидання ПММ та військової техніки на територію Білорусі. Внаслідок вибуху тут було уражено залізничний склад перевезення ПММ — щонайменше дві цистерни з ПММ, а також пошкоджено залізничне полотно.
У ГУР повідомили, що, попри традиційні намагання російських спецслужб приховати наслідки уражень, місцеві мешканці в соцмережах обговорюють подію та діляться чутками та враженнями від вибухів.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-