Новая "бавовна". Взрывы раздались на двух объектах российской железной дороги — источники

На критически важных объектах российской железной дороги 20 и 28 ноября произошли взрывы, в результате которых уничтожены склады из ГСМ и повреждено железнодорожное полотно. Это сделало невозможным движение грузовых поездов, в частности для логистического обеспечения оккупационной армии РФ. Об этом сообщили источники в Главном управлении военной разведки.

Двойная "бавовна" на российской железной дороге: что известно

По словам источников, днем 20 ноября в н.п. Барышево Новосибирской области произошел взрыв на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги.

По информации собеседника в ГУР, в результате взрыва уничтожено железнодорожное полотно, что привело к невозможности проезда грузовых поездов и нарушению логистических маршрутов противника. Поделиться

Еще один взрыв произошел 28 ноября на узловой станции «Унеча» Московской железной дороги (Брянское отделение) по линии маршрута Брянск-Гомель.

По этому логистическому маршруту осуществляется переброска ГСМ и военной техники на территорию Беларуси. В результате взрыва здесь был поражен железнодорожный состав перевозки ГСМ — по меньшей мере две цистерны из ГСМ, а также поврежден железнодорожное полотно.

В ГУР сообщили, что, несмотря на традиционные попытки российских спецслужб скрыть последствия поражений, местные жители в соцсетях обсуждают произошедшее и делятся слухами и впечатлениями от взрывов.