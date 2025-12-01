Новая "бавовна". Взрывы раздались на двух объектах российской железной дороги — источники

На критически важных объектах российской железной дороги 20 и 28 ноября произошли взрывы, в результате которых уничтожены склады из ГСМ и повреждено железнодорожное полотно. Это сделало невозможным движение грузовых поездов, в частности для логистического обеспечения оккупационной армии РФ. Об этом сообщили источники в Главном управлении военной разведки.
Главные тезисы
- 20 и 28 ноября на критически важных объектах железной дороги в России произошли взрывы, повлекшие за собой уничтожение складов и повреждение железнодорожного полотна.
- Взрывы стали причиной невозможности движения грузовых поездов, включая транспортировку ГСМ и военной техники, что затруднило логистическое обеспечение оккупационной армии РФ.
Двойная "бавовна" на российской железной дороге: что известно
По словам источников, днем 20 ноября в н.п. Барышево Новосибирской области произошел взрыв на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги.
Еще один взрыв произошел 28 ноября на узловой станции «Унеча» Московской железной дороги (Брянское отделение) по линии маршрута Брянск-Гомель.
По этому логистическому маршруту осуществляется переброска ГСМ и военной техники на территорию Беларуси. В результате взрыва здесь был поражен железнодорожный состав перевозки ГСМ — по меньшей мере две цистерны из ГСМ, а также поврежден железнодорожное полотно.
В ГУР сообщили, что, несмотря на традиционные попытки российских спецслужб скрыть последствия поражений, местные жители в соцсетях обсуждают произошедшее и делятся слухами и впечатлениями от взрывов.
