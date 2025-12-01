Новая "бавовна". Взрывы раздались на двух объектах российской железной дороги — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Новая "бавовна". Взрывы раздались на двух объектах российской железной дороги — источники

железная дорога
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

На критически важных объектах российской железной дороги 20 и 28 ноября произошли взрывы, в результате которых уничтожены склады из ГСМ и повреждено железнодорожное полотно. Это сделало невозможным движение грузовых поездов, в частности для логистического обеспечения оккупационной армии РФ. Об этом сообщили источники в Главном управлении военной разведки.

Главные тезисы

  • 20 и 28 ноября на критически важных объектах железной дороги в России произошли взрывы, повлекшие за собой уничтожение складов и повреждение железнодорожного полотна.
  • Взрывы стали причиной невозможности движения грузовых поездов, включая транспортировку ГСМ и военной техники, что затруднило логистическое обеспечение оккупационной армии РФ.

Двойная "бавовна" на российской железной дороге: что известно

По словам источников, днем 20 ноября в н.п. Барышево Новосибирской области произошел взрыв на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги.

По информации собеседника в ГУР, в результате взрыва уничтожено железнодорожное полотно, что привело к невозможности проезда грузовых поездов и нарушению логистических маршрутов противника.

Еще один взрыв произошел 28 ноября на узловой станции «Унеча» Московской железной дороги (Брянское отделение) по линии маршрута Брянск-Гомель.

По этому логистическому маршруту осуществляется переброска ГСМ и военной техники на территорию Беларуси. В результате взрыва здесь был поражен железнодорожный состав перевозки ГСМ — по меньшей мере две цистерны из ГСМ, а также поврежден железнодорожное полотно.

В ГУР сообщили, что, несмотря на традиционные попытки российских спецслужб скрыть последствия поражений, местные жители в соцсетях обсуждают произошедшее и делятся слухами и впечатлениями от взрывов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" накрыла РФ, Крым и ВОТ Донецкой области — видео
Генштаб ВСУ
Генштаб отчитывается о поражении нескольких важных вражеских целей
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ночная "бавовна" гремела на подстанции "Вешкайма" в РФ
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Громкая "бавовеа" гремит в российских Таганроге и Саратове — видео
В России снова громко - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?