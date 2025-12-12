СБУ дронами вторично атаковала нефтедобывающие платформы РФ на Каспии — источники
СБУ дронами вторично атаковала нефтедобывающие платформы РФ на Каспии — источники

СБУ беспилотниками уже второй раз через неделю ударила по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море: производственные процессы приостановлены. Об этом сообщили источники в Службе безопасности Украины.

  • Служба безопасности Украины атаковала нефтедобывающие платформы РФ на Каспии дронами второй раз через неделю, остановив производственные процессы.
  • Дроны нанесли удары по критическому оборудованию платформ компании Лукойл-Нижневолжскнефть, повредив нефтедобывающие объекты им. Филановского и Корчагина.

СБУ во второй раз нанесла удары по нефтедобывающим платформам РФ на Каспии

В частности, атакована нефтедобывающая платформа им. Филановского. и им. Корчагина.

Оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Дроны повредили критическое оборудование.

Нефтедобывающая платформа РФ

Месторождение им. Филановский является одним из крупнейших разведанных в РФ, а его запасы оценивают в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

