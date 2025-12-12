СБУ дронами вторично атаковала нефтедобывающие платформы РФ на Каспии — источники

СБУ беспилотниками уже второй раз через неделю ударила по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море: производственные процессы приостановлены. Об этом сообщили источники в Службе безопасности Украины.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины атаковала нефтедобывающие платформы РФ на Каспии дронами второй раз через неделю, остановив производственные процессы.
- Дроны нанесли удары по критическому оборудованию платформ компании Лукойл-Нижневолжскнефть, повредив нефтедобывающие объекты им. Филановского и Корчагина.
СБУ во второй раз нанесла удары по нефтедобывающим платформам РФ на Каспии
В частности, атакована нефтедобывающая платформа им. Филановского. и им. Корчагина.
Дроны повредили критическое оборудование.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-