СБУ дронами вдруге атакувала нафтовидобувні платформи РФ на Каспії — джерела
СБУ дронами вдруге атакувала нафтовидобувні платформи РФ на Каспії — джерела

СБУ безпілотниками вже вдруге за тиждень вдарила по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі: виробничі процеси призупинено. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у Службі безпеці України.

  • СБУ вдруге атакувала нафтовидобувні платформи РФ на Каспії дронами, зупинивши виробничі процеси.
  • Дрони розбили критичне обладнання нафтовидобувних платформ ім. Філановського та Корчагіна, належать компанії Лукойл-Нижневолжскнефть.

СБУ вдруге завдала ударів по нафтовидобувних платформах РФ на Каспії

Зокрема, атаковано нафтовидобувну платформу ім. Філановського. та ім. Корчагіна.

Обидва об’єкти належать компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Дрони пошкодили критичне обладнання.

Нафтовидобувна платформа РФ

Родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ, а його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

