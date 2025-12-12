СБУ дронами вдруге атакувала нафтовидобувні платформи РФ на Каспії — джерела

СБУ безпілотниками вже вдруге за тиждень вдарила по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі: виробничі процеси призупинено. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у Службі безпеці України.
Головні тези:
- СБУ вдруге атакувала нафтовидобувні платформи РФ на Каспії дронами, зупинивши виробничі процеси.
- Дрони розбили критичне обладнання нафтовидобувних платформ ім. Філановського та Корчагіна, належать компанії Лукойл-Нижневолжскнефть.
СБУ вдруге завдала ударів по нафтовидобувних платформах РФ на Каспії
Зокрема, атаковано нафтовидобувну платформу ім. Філановського. та ім. Корчагіна.
Дрони пошкодили критичне обладнання.
