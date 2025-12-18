"Мінус" МіГ-31, ЗРК та РЛС — СБУ дронами уразила аеродром Бельбек у Криму

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по складових російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.
Головні тези:
- СБУ застосувала дрони для ураження російської техніки на аеродромі 'Бельбек' у Криму, неймовірно ефективно виконавши атаку.
- Результатом акції стали втрати російської армії у вигляді різноманітної техніки, загальна сума якої оцінюється на сотні мільйонів доларів.
- Ліквідація складових систем ППО на аеродромі Бельбек має стратегічне значення, оскільки послаблює оборонні можливості ворога на Кримському напрямку.
СБУ уразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів
Унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:
два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного — майже 60-100 млн дол);
РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 30 млн дол, експортна — 60 млн дол);
зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 12 млн дол, експортна — 19 млн дол);
літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна — 30–50 млн дол залежно від комплектації та озброєння).
СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів.
Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-