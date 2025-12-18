"Минус" МиГ-31, ЗРК и РЛС — СБУ поразила дронами аэродром Бельбек в Крыму

Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по составляющим российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.
Главные тезисы
- Атака дронов Центра спецопераций “Альфа” СБУ на аэродром Бельбек в Крыму завершилась успешно, нанеся значительные потери российской технике.
- Уничтожение составляющих российской ПВО, включая радиолокационные системы, РЛС и военную авиацию, ослабляет оборонительные возможности оккупантов в Крыму.
- В результате атаки были уничтожены комплексы дальнего радиолокационного обнаружения, зенитно-ракетные комплексы и самолет МиГ-31, которые оцениваются в сотни миллионов долларов.
СБУ поразила на аэродроме Бельбек российской техники на сотни миллионов долларов
В результате прицельных попаданий украинских беспилотников было поражено:
два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения «Небо-СВУ» (цена одного – почти 60-100 млн долл.);
РЛС 92Н6, составляющей зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» (ориентировочная цена для внутреннего рынка 30 млн долл., экспортная — 60 млн долл.);
зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С2» (ориентировочная цена для внутреннего рынка 12 млн долл., экспортная – 19 млн долл.);
самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочная цена - 30-50 млн долл. в зависимости от комплектации и вооружения).
СБУ продолжает эффективную работу по уничтожению систем ПВО в Крыму, прикрывающих важные военные и логистические объекты окупантов.
Ликвидация составляющих этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и военные возможности врага на Крымском направлении.
