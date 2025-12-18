"Минус" МиГ-31, ЗРК и РЛС — СБУ поразила дронами аэродром Бельбек в Крыму
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

"Минус" МиГ-31, ЗРК и РЛС — СБУ поразила дронами аэродром Бельбек в Крыму

СБУ
ППО
Читати українською

Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по составляющим российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Главные тезисы

  • Атака дронов Центра спецопераций “Альфа” СБУ на аэродром Бельбек в Крыму завершилась успешно, нанеся значительные потери российской технике.
  • Уничтожение составляющих российской ПВО, включая радиолокационные системы, РЛС и военную авиацию, ослабляет оборонительные возможности оккупантов в Крыму.
  • В результате атаки были уничтожены комплексы дальнего радиолокационного обнаружения, зенитно-ракетные комплексы и самолет МиГ-31, которые оцениваются в сотни миллионов долларов.

СБУ поразила на аэродроме Бельбек российской техники на сотни миллионов долларов

В результате прицельных попаданий украинских беспилотников было поражено:

  • два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения «Небо-СВУ» (цена одного – почти 60-100 млн долл.);

  • РЛС 92Н6, составляющей зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» (ориентировочная цена для внутреннего рынка 30 млн долл., экспортная — 60 млн долл.);

  • зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С2» (ориентировочная цена для внутреннего рынка 12 млн долл., экспортная – 19 млн долл.);

  • самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочная цена - 30-50 млн долл. в зависимости от комплектации и вооружения).

СБУ продолжает эффективную работу по уничтожению систем ПВО в Крыму, прикрывающих важные военные и логистические объекты окупантов.

Ликвидация составляющих этой эшелонированной системы существенно ослабляет оборону и военные возможности врага на Крымском направлении.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ дронами вторично атаковала нефтедобывающие платформы РФ на Каспии — источники
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ дронами третий раз атаковала нефтедобывающие платформы РФ на Каспии — источники
СБУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ и ВМС дронами "Sub Sea Baby" взорвали российскую субмарину "Варшавянка" — видео
СБУ
Варшавянка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?