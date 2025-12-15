СБУ и ВМС дронами "Sub Sea Baby" взорвали российскую субмарину "Варшавянка" — видео

Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и устроила морской хлопок в порту Новороссийска. Впервые в истории подводные дроны «Sub Sea Baby» взорвали российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

Впервые в истории: СБУ морскими дронами взорвали подводную лодку "Варшавянка"

На борту подлодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые враг использует для ударов по территории Украины.

Это была общая операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.

Стоимость подлодки класса «Варшавянка» составляет около 400 млн долларов США. Учитывая введенные международные санкции, строительство аналогичной субмарины теперь может стоить до 500 млн долларов.

Этот класс подлодок также известен под названием «Черная дыра» из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.

Напомним, взорванная лодка вынужденно находилась в порту Новороссийска из-за успешных спецопераций надводных морских дронов «Sea Baby», которые вытеснили российские корабли и субмарины из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.