СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море — видео

По словам анонимных источников, Служба безопасности Украины поразила танкер "теневого флота" РФ в нейтральных водах Средиземного моря.
Главные тезисы
- Танкер QENDIL получил критические повреждения.
- Он больше не может использоваться по назначению.
СБУ продолжает уничтожать "теневой флот" РФ
Служба безопасности Украины провела беспрецедентную операцию на расстоянии более 2 тыс. км от территории Украины.
Для ее реализации пришлось провести много этапов. Как результат, в нейтральных водах Средиземного моря ЦСО "А" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" РФ QENDIL.
Что важно понимать, в момент удара российский корабль не перевозил ни один груз, а был пуст.
Де-факто это означает, что новая успешная спецоперация СБУ не представляла никакой угрозы экологической ситуации в регионе.
Как утверждают инсайдеры, в результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-