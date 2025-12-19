СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море — видео
СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море — видео

СБУ продолжает уничтожать "теневой флот" РФ
Источник:  Украинская правда

По словам анонимных источников, Служба безопасности Украины поразила танкер "теневого флота" РФ в нейтральных водах Средиземного моря.

  • Танкер QENDIL получил критические повреждения.
  • Он больше не может использоваться по назначению.

Служба безопасности Украины провела беспрецедентную операцию на расстоянии более 2 тыс. км от территории Украины.

Для ее реализации пришлось провести много этапов. Как результат, в нейтральных водах Средиземного моря ЦСО "А" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" РФ QENDIL.

Что важно понимать, в момент удара российский корабль не перевозил ни один груз, а был пуст.

Де-факто это означает, что новая успешная спецоперация СБУ не представляла никакой угрозы экологической ситуации в регионе.

Как утверждают инсайдеры, в результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.

Государство-агрессор использовало этот танкер для обхода санкций и зарабатывания денег, которые шли на войну против Украины. Поэтому с точки зрения международного права и законов и обычаев войны — это абсолютно законная цель для СБУ. Враг должен понимать, что Украина не остановится и будет бить его в любых точках мира, где бы он ни находился, — заявил анонимный источник журналистов.

