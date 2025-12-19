СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море — видео

СБУ продолжает уничтожать "теневой флот" РФ

Служба безопасности Украины провела беспрецедентную операцию на расстоянии более 2 тыс. км от территории Украины.

Для ее реализации пришлось провести много этапов. Как результат, в нейтральных водах Средиземного моря ЦСО "А" СБУ поразила воздушными беспилотниками танкер так называемого "теневого флота" РФ QENDIL.

Что важно понимать, в момент удара российский корабль не перевозил ни один груз, а был пуст.

Де-факто это означает, что новая успешная спецоперация СБУ не представляла никакой угрозы экологической ситуации в регионе.

Как утверждают инсайдеры, в результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.