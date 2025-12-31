США остановили штурм танкера "теневого флота" после появления на нем триколора РФ
США остановили штурм танкера "теневого флота" после появления на нем триколора РФ

Береговую охрану США "напугал" российский флаг
Источник:  The Wall Street Journal

Согласно заявлениям инсайдеров The Wall Street Journal, береговая охрана США приостановила операцию по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1 после того, как на его борту появилось изображение российского флага.

Главные тезисы

  • По всей вероятности, Россия могла зарегистрировать судно задним числом, чтобы спровоцировать конфликт.
  • Сейчас США пытаются выяснить статус танкера по дипломатическим каналам.

Береговую охрану США "напугал" российский флаг

Как рассказали представителям СМИ американские чиновники, более 10 суток судна береговой охраны США совершали преследование крупного нефтяного танкера в Атлантическом океане.

Что важно понимать, все это время они держались на расстоянии около полумили (около 800 метров).

Военные США предупредили о полной готовности спецподразделений к силовому захвату судна, однако не начинали спецоперацию, пока не получили "зеленый свет" от Белого дома.

Все резко изменилось после того, как на корпусе Bella 1 небрежно нарисовали российский флаг.

В Конвенции ООН по морскому праву четко указано, что береговая охрана имеет право захватывать суда, если они не имеют государственной принадлежности или подозреваются в мошенничестве.

Когда стартовал процесс преследования, Штаты сочли Bella 1 судном под фальшивым флагом, на которое распространяется судебное решение об аресте.

Эксперты предостерегают: если судно действительно успели легально перерегистрировать в России, силовой вариант захвата станет дипломатическим обострением. В Вашингтоне опасаются, что Россия могла пойти на уловки и зарегистрировать судно задним числом без инспекций, чтобы спровоцировать конфликт.

