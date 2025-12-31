США зупинили штурм танкера "тіньового флоту" після появи на ньому триколора РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

США зупинили штурм танкера "тіньового флоту" після появи на ньому триколора РФ

Берегову охорону США “злякав” російський прапор
Джерело:  The Wall Street Journal

Згідно з заявами інсайдерів The Wall Street Journal, берегова охорона США призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 після того, як на його борту з'явилося зображення російського прапора.

Головні тези:

  • Імовірно, Росія могла зареєструвати судно заднім числом, щоб спровокувати конфлікт.
  • Зараз США намагаються з'ясувати статус танкера дипломатичними каналами.

Як розповіли представникам ЗМІ американські чиновники, понад 10 діб судна берегової охорони США здійснювали переслідування великого нафтового танкера в Атлантичному океані.

Що важливо розуміти, весь цей час вони трималися на відстані близько півмилі (приблизно 800 метрів).

Військові США попередили про повну готовність спецпідрозділів до силового захоплення судна, однак не починали спецоперацію, поки не отримали "зелене світло" від Білого дому.

Все різко змінилося після того, як на корпусі Bella 1 недбало намалювали російський прапор.

У Конвенції ООН з морського права чітко вказано, берегова охорона має право захоплювати судна, якщо вони не мають державної приналежності або підозрюються в шахрайстві.

Коли стартував процес переслідування, Штати вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.

Експерти застерігають: якщо судно дійсно встигли легально перереєструвати в Росії, силовий варіант захоплення стане дипломатичним загостренням. У Вашингтоні побоюються, що Росія могла піти на хитрощі та зареєструвати судно заднім числом без інспекцій, щоб спровокувати конфлікт.

