США зупинили штурм танкера "тіньового флоту" після появи на ньому триколора РФ

Згідно з заявами інсайдерів The Wall Street Journal, берегова охорона США призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 після того, як на його борту з'явилося зображення російського прапора.

Берегову охорону США “злякав” російський прапор

Як розповіли представникам ЗМІ американські чиновники, понад 10 діб судна берегової охорони США здійснювали переслідування великого нафтового танкера в Атлантичному океані.

Що важливо розуміти, весь цей час вони трималися на відстані близько півмилі (приблизно 800 метрів).

Військові США попередили про повну готовність спецпідрозділів до силового захоплення судна, однак не починали спецоперацію, поки не отримали "зелене світло" від Білого дому.

Все різко змінилося після того, як на корпусі Bella 1 недбало намалювали російський прапор.

У Конвенції ООН з морського права чітко вказано, берегова охорона має право захоплювати судна, якщо вони не мають державної приналежності або підозрюються в шахрайстві.

Коли стартував процес переслідування, Штати вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.