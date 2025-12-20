Військові США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели
Категорія
Світ
Дата публікації

Військові США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели

Венесуела
Read in English
Джерело:  Reuters

Військові США захопили судно біля узбережжя Венесуели в міжнародних водах. Танкер перевозив нафту.

Головні тези:

  • Військові США захопили нафтовий танкер поблизу узбережжя Венесуели в міжнародних водах, що призвело до скорочення експорту венесуельської нафти.
  • Дії США, включаючи захоплення танкерів та атаки на кораблі, можуть мати серйозний вплив на економіку Венесуели.
  • Президент Трамп вказав на можливість ведення війни проти Венесуели та повернення контролю над нафтовими ресурсами країни.

США захопили ще один танкер поблизу Венесуели

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела у федеральному уряді США.

Операцію проводив підрозділ берегової охорони США. Це вже другий випадок за останні тижні, коли Сполучені Штати захопили танкер поблизу Венесуели. З моменту першого захоплення танкера експорт венесуельської сирої нафти різко впав.

Армія США нарощує свою присутність у регіоні поблизу Венесуели.

Раніше президент США Трамп розпорядився запровадити повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які входять до Венесуели або залишають її.

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки нібито вбито 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп повідомив про ще один напад армії на інший човен із Венесуели в міжнародних водах, тоді загинули троє чоловіків.

17 грудня Дональд Трамп заявив, що Америка хоче повернути права на нафту у Венесуелі, які, за його словами, були втрачені.

19 грудня Трамп повідомив, що не заперечує можливості війни проти Венесуели. США нібито захоплюють нафтові танкери та атакують кораблі біля Венесуели для того, що "зупинити економіку країни", заявив Трамп.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп перекинув "Ядерного сніфера" до узбережжя РФ — що відбувається
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ми захопили великий танкер біля узбережжя Венесуели — Трамп
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка США викрила цинічну брехню Трампа щодо Путіна
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?