Військові США захопили ще один нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели

США захопили ще один танкер поблизу Венесуели

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела у федеральному уряді США.

Операцію проводив підрозділ берегової охорони США. Це вже другий випадок за останні тижні, коли Сполучені Штати захопили танкер поблизу Венесуели. З моменту першого захоплення танкера експорт венесуельської сирої нафти різко впав.

Армія США нарощує свою присутність у регіоні поблизу Венесуели.

Раніше президент США Трамп розпорядився запровадити повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які входять до Венесуели або залишають її.

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки нібито вбито 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп повідомив про ще один напад армії на інший човен із Венесуели в міжнародних водах, тоді загинули троє чоловіків.

17 грудня Дональд Трамп заявив, що Америка хоче повернути права на нафту у Венесуелі, які, за його словами, були втрачені.

19 грудня Трамп повідомив, що не заперечує можливості війни проти Венесуели. США нібито захоплюють нафтові танкери та атакують кораблі біля Венесуели для того, що "зупинити економіку країни", заявив Трамп.