Згідно з даними американських розвідників, російський диктатор Володимир Путін досі не відмовився від плану захопити всю Україну, а також окупувати частини Європи, які належали колишній радянській імперії. Ця інформація вказує на те, що американський лідер Дональд Трамп бреше, коли стверджує, що глава Кремля хоче покласти край війні.

Розвідка США розкрила плани Путіна

За словами анонімних джерел, дані американських спецслужб вказують на те, що російський диктатор буде продовжувати війну проти України, бо досі вірить в можливість своєї перемоги.

Ба більше, Путін має намір розпочати вторгнення в країни Балтії, бо досі марить “воскресінням” СРСР.

Що важливо розуміти, висновки розвідки США де-факто не змінюються з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

З заявою з цього приводу виступив Майк Квіглі, член Комітету з розвідки Палати представників від Демократичної партії:

Розвідка завжди стверджувала, що Путін хоче більше… Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Балтійські країни вважають, що вони перші. Поширити

Попри це, у Білому домі досі вірять, що вони близькі до підписання мирної угоди між Україною та РФ.