Україна уразила військовий корабель РФ проєкту 22460 “Охотнік”

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що вночі 19 грудня Сили оборони України успішно уразили російський військовий корабель проєкту 22460 “Охотнік”. Що важливо розуміти, в момент удару він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи.
Головні тези:
- Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються.
- Також під удар українських воїнів потрапила бурова платформа на нафтогазовому родовищі.
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Окрім того, українські воїни завдали успішного удару по буровій платформі на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі.
Що важливо розуміти, цей об’єкт є власністю компанії “Лукойл”.
За словами Генштабу ЗСУ, уражена платформа забезпечує видобуток нафти й газу, а також залучена до забезпечення збройних сил російського агресора.
Також вказано, що Сили оборони України атакували радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського — вона знаходилася на ТОТ Криму.
