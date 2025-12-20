Україна уразила військовий корабель РФ проєкту 22460 “Охотнік”

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що вночі 19 грудня Сили оборони України успішно уразили російський військовий корабель проєкту 22460 “Охотнік”. Що важливо розуміти, в момент удару він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони України

З метою зниження воєнно-економічного потенціалу противника у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель рф проєкту 22460 “Охотнік”. Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються, — йдеться в заяві Генштабу. Поширити

Окрім того, українські воїни завдали успішного удару по буровій платформі на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі.

Що важливо розуміти, цей об’єкт є власністю компанії “Лукойл”.

За словами Генштабу ЗСУ, уражена платформа забезпечує видобуток нафти й газу, а також залучена до забезпечення збройних сил російського агресора.

Також вказано, що Сили оборони України атакували радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського — вона знаходилася на ТОТ Криму.