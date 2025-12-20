Україна уразила військовий корабель РФ проєкту 22460 “Охотнік”
Україна
Україна уразила військовий корабель РФ проєкту 22460 "Охотнік"

Генштаб ЗСУ
Що відомо про нові успіхи Сил оборони України
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що вночі 19 грудня Сили оборони України успішно уразили російський військовий корабель проєкту 22460 “Охотнік”. Що важливо розуміти, в момент удару він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. 

Головні тези:

  • Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються.
  • Також під удар українських воїнів потрапила бурова платформа на нафтогазовому родовищі.

З метою зниження воєнно-економічного потенціалу противника у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель рф проєкту 22460 “Охотнік”. Він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються, — йдеться в заяві Генштабу.

Окрім того, українські воїни завдали успішного удару по буровій платформі на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі.

Що важливо розуміти, цей об’єкт є власністю компанії “Лукойл”.

За словами Генштабу ЗСУ, уражена платформа забезпечує видобуток нафти й газу, а також залучена до забезпечення збройних сил російського агресора.

Також вказано, що Сили оборони України атакували радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського — вона знаходилася на ТОТ Криму.

РСП-6М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

