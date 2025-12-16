Німеччина надасть Україні велику кількість ракет Sidewinder

За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, офіційний Берлін планує передати Україні ракети Sidewinder. Вони дадуть можливість суттєво посилити протиповітряну оборони країни.

Ракети Sidewinder для України — перші подробиці

Пісторіус звернув увагу на те, що його країна суттєво посилила протиповітряну оборону України, зокрема передавши їй дві системи Patriot, а також 9 систем протиракетної оборони IRIS-T.

Наступного року ми надамо велику кількість ракет Sidewinder з наших запасів для посилення протиповітряної оборони України. Борис Пісторіус Міністр оборони Німеччини

Що важливо розуміти, йдеться про ракети "повітря-повітря" — їх можна використовувати з вертольотів або винищувачів проти російських літаків та безпілотників.

Україна вже має досвід їхнього застосування на полі бою, адже раніше отримувала Sidewinder від Штатів.

Варто звернути увагу на те, що українські фахівці переобладнали ці призначені для винищувачів F-16 ракети у ракети "земля-повітря" для потреб української протиповітряної оборони.