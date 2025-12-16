Германия предоставит Украине большое количество ракет Sidewinder
Германия предоставит Украине большое количество ракет Sidewinder

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, официальный Берлин планирует передать Украине ракеты Sidewinder. Они дадут возможность существенно усилить противовоздушную оборону страны.

Главные тезисы

  • США уже передавали Украине такие ракеты.
  • Однако их пришлось усовершенствовать для более эффективного использования.

Писториус обратил внимание на то, что его страна существенно усилила противовоздушную оборону Украины, в частности, передав ей две системы Patriot, а также 9 систем противоракетной обороны IRIS-T.

В следующем году мы предоставим большое количество ракет Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Что важно понимать, речь идет о ракетах "воздух-воздух" — их можно использовать с вертолетов или истребителей против российских самолетов и беспилотников.

У Украины уже есть опыт их применения на поле боя, ведь раньше она получала Sidewinder от Штатов.

Стоит обратить внимание на то, что украинские специалисты переоборудовали эти предназначенные для истребителей F-16 ракеты в ракеты "земля-воздух" для нужд украинской противовоздушной обороны.

Журналисты отмечают, что это лишь один из примеров переоборудования, казалось, уже ненужной техники на эффективное оружие.

