Германия предоставит Украине большое количество ракет Sidewinder

Ракеты Sidewinder для Украины

Писториус обратил внимание на то, что его страна существенно усилила противовоздушную оборону Украины, в частности, передав ей две системы Patriot, а также 9 систем противоракетной обороны IRIS-T.

В следующем году мы предоставим большое количество ракет Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины. Борис Писториус Министр обороны Германии

Что важно понимать, речь идет о ракетах "воздух-воздух" — их можно использовать с вертолетов или истребителей против российских самолетов и беспилотников.

У Украины уже есть опыт их применения на поле боя, ведь раньше она получала Sidewinder от Штатов.

Стоит обратить внимание на то, что украинские специалисты переоборудовали эти предназначенные для истребителей F-16 ракеты в ракеты "земля-воздух" для нужд украинской противовоздушной обороны.