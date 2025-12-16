Германия предоставит Украине большое количество ракет Sidewinder

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, официальный Берлин планирует передать Украине ракеты Sidewinder. Они дадут возможность существенно усилить противовоздушную оборону страны.
Главные тезисы
- США уже передавали Украине такие ракеты.
- Однако их пришлось усовершенствовать для более эффективного использования.
Ракеты Sidewinder для Украины
Писториус обратил внимание на то, что его страна существенно усилила противовоздушную оборону Украины, в частности, передав ей две системы Patriot, а также 9 систем противоракетной обороны IRIS-T.
Что важно понимать, речь идет о ракетах "воздух-воздух" — их можно использовать с вертолетов или истребителей против российских самолетов и беспилотников.
У Украины уже есть опыт их применения на поле боя, ведь раньше она получала Sidewinder от Штатов.
Стоит обратить внимание на то, что украинские специалисты переоборудовали эти предназначенные для истребителей F-16 ракеты в ракеты "земля-воздух" для нужд украинской противовоздушной обороны.
Журналисты отмечают, что это лишь один из примеров переоборудования, казалось, уже ненужной техники на эффективное оружие.
