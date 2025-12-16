Зеленский выдвинул союзникам четкое требование касательно РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на том, что союзники официального Киева должны сохранять и усиливать санкционное давление на страну-агрессорку Россию, пока не завершится война.

Санкции против РФ пока нельзя отменять

Зеленский в очередной раз напомнил международному сообществу, что Украина борется за "право жить, и право жить безопасно".

Однако в войне с Россией решается судьба не только нашей страны, но и всей Европы.

По словам главы государства, поскольку Европа имеет долгую историю войн — она больше "не должна вести себя легкомысленно".

Все давление на Россию должно сохраняться, пока наша земля остается оккупированной. Россия должна чувствовать, что ее действия — преступные, и должна чувствовать последствия, пока украинцы остаются в плену, и остаются похищенные дети. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства добавил, что питает надежду на следующие шаги со стороны Совета Европы.