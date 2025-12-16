Зеленский выдвинул союзникам четкое требование касательно РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на том, что союзники официального Киева должны сохранять и усиливать санкционное давление на страну-агрессорку Россию, пока не завершится война.
Главные тезисы
- Партнеры Киева должны понять, что Украина борется не только за себя, но и за всю Европу.
- Зеленский рассчитывает на старт работы Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.
Санкции против РФ пока нельзя отменять
Зеленский в очередной раз напомнил международному сообществу, что Украина борется за "право жить, и право жить безопасно".
Однако в войне с Россией решается судьба не только нашей страны, но и всей Европы.
По словам главы государства, поскольку Европа имеет долгую историю войн — она больше "не должна вести себя легкомысленно".
На этом фоне глава государства добавил, что питает надежду на следующие шаги со стороны Совета Европы.
