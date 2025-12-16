Зеленский выдвинул союзникам четкое требование касательно РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский выдвинул союзникам четкое требование касательно РФ

Санкции против РФ пока нельзя отменять
Украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на том, что союзники официального Киева должны сохранять и усиливать санкционное давление на страну-агрессорку Россию, пока не завершится война.

Главные тезисы

  • Партнеры Киева должны понять, что Украина борется не только за себя, но и за всю Европу.
  • Зеленский рассчитывает на старт работы Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

Санкции против РФ пока нельзя отменять

Зеленский в очередной раз напомнил международному сообществу, что Украина борется за "право жить, и право жить безопасно".

Однако в войне с Россией решается судьба не только нашей страны, но и всей Европы.

По словам главы государства, поскольку Европа имеет долгую историю войн — она больше "не должна вести себя легкомысленно".

Все давление на Россию должно сохраняться, пока наша земля остается оккупированной. Россия должна чувствовать, что ее действия — преступные, и должна чувствовать последствия, пока украинцы остаются в плену, и остаются похищенные дети.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства добавил, что питает надежду на следующие шаги со стороны Совета Европы.

Мы надеемся, что трибунал (Спецтрибунал по поводу преступления агрессии РФ — ред.) начнет работу. (Это нужно) не только для нас, а для всех в Европе, стремящихся к миру, — подчеркнул Зеленский.

