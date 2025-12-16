Зеленський висунув союзникам чітку вимогу щодо Росії

Український лідер Володимир Зеленський наполягає на тому, що союзники офіційного Києва повинні зберігати та посилювати санкційний тиск на країну-агресорку Росію, аж поки не завершиться війна.
Головні тези:
- Партнери Києва повинні усвідомити, що Україна бореться не лише за себе, а й за всю Європу.
- Зеленський розраховує на старт роботи Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ.
Санкції проти РФ поки не можна скасовувати
Зеленський вкотре нагадав міжнародній спільноті, що Україна виборює "право жити, і право жити безпечно".
Однак у війні з Росією вирішується доля не лише нашої країни, а й усієї Європи.
За словами глави держави, оскільки Європа має довгу історію війн — вона більше “не має поводитися легковажно".
На цьому тлі глава держави додав, що плекає надію на наступні кроки з боку Ради Європи.
