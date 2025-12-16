Зеленський висунув союзникам чітку вимогу щодо Росії
Зеленський висунув союзникам чітку вимогу щодо Росії

Санкції проти РФ поки не можна скасовувати
Український лідер  Володимир Зеленський наполягає на тому, що союзники офіційного Києва повинні зберігати та посилювати санкційний тиск на країну-агресорку Росію, аж поки не завершиться війна.

Головні тези:

  • Партнери Києва повинні усвідомити, що Україна бореться не лише за себе, а й за всю Європу.
  • Зеленський розраховує на старт роботи Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ.

Санкції проти РФ поки не можна скасовувати

Зеленський вкотре нагадав міжнародній спільноті, що Україна виборює "право жити, і право жити безпечно".

Однак у війні з Росією вирішується доля не лише нашої країни, а й усієї Європи.

За словами глави держави, оскільки Європа має довгу історію війн — вона більше “не має поводитися легковажно".

Весь тиск на Росію має зберігатися, поки наша земля лишається окупованою. Росія має відчувати, що її дії — злочинні, і має відчувати наслідки, поки українці лишаються в російському полоні, і лишаються викрадені діти.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави додав, що плекає надію на наступні кроки з боку Ради Європи.

Ми сподіваємося, що трибунал (Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ — ред.) почне роботу. (Це потрібно) не тільки для нас, а для всіх у Європі, хто прагне миру, — наголосив Зеленський.

