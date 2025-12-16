Що наразі відбувається в Куп'янську — останні подробиці
Що наразі відбувається в Куп'янську — останні подробиці

У Куп'янску тривають бої
Джерело:  ISW

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), розвиток бойових дій на Куп'янському напрямку свідчить про те, що ситуація для російських загарбників продовжує стрімко погіршуватися. Що важливо розуміти, це не приховують навіть російські воєнкори. 

Головні тези:

  • Станом на 15 грудня у Куп'янську залишилось угруповання росіян чисельністю близько 100-200 окупантів.
  • Окрім того, логістична ситуація для ворога суттєво погіршується.

У Куп'янську тривають бої

Українські воїни не зупиняють контратаки на Куп'янському напрямку.

З заявою з цього приводу виступив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, Сили оборони України продовжують операції з очищення Куп'янська.

Що важливо розуміти, станом на 15 грудня у місті лишилося угруповання росіян чисельністю близько 100-200 окупантів.

Трегубов також звернув увагу на те, що логістична ситуація для ворога суттєво погрішується, оскільки БпЛА мають обмежену вантажопідйомність, не можуть літати над певними районами та іноді скидають постачання таким чином, що ЗСУ дізнаються про російські позиції.

Ба більше, повідомляється, що Сили оборони змогли деокупувати кілька населених пунктів та прилеглі лісові масиви.

Російські війська продовжують спроби проникнення з метою посилення своїх позицій у Куп'янську через газопровід, але українські війська заблокували його і контролюють усі можливі точки виходу.

