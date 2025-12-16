Що наразі відбувається в Куп'янську — останні подробиці

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), розвиток бойових дій на Куп'янському напрямку свідчить про те, що ситуація для російських загарбників продовжує стрімко погіршуватися. Що важливо розуміти, це не приховують навіть російські воєнкори.

У Куп'янську тривають бої

Українські воїни не зупиняють контратаки на Куп'янському напрямку.

З заявою з цього приводу виступив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, Сили оборони України продовжують операції з очищення Куп'янська.

Що важливо розуміти, станом на 15 грудня у місті лишилося угруповання росіян чисельністю близько 100-200 окупантів.

Трегубов також звернув увагу на те, що логістична ситуація для ворога суттєво погрішується, оскільки БпЛА мають обмежену вантажопідйомність, не можуть літати над певними районами та іноді скидають постачання таким чином, що ЗСУ дізнаються про російські позиції.

Ба більше, повідомляється, що Сили оборони змогли деокупувати кілька населених пунктів та прилеглі лісові масиви.