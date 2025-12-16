Трамп обіцяє Україні "платинові" гарантії безпеки — інсайдери

Як зазначає видання The Washington Post, команда американського лідера Дональда Трампа оголосила, що запропонувала Україні "платинові" гарантії безпеки. Однак, що важливо розуміти, для їхнього юридичного затвердження потрібне голосування в Конгресі.

На що може розраховувати Україна

На переконання команди Трампа, на даному етапі мирного процесу їй вдалося владнати аж "90 відсотків" розбіжностей між Україною і Росією.

Проте проблема полягає в тому, що Білий дім не поспішає розкривати жодних подробиць стосовно того, в якій формі будуть надані гарантії безпеки.

Наразі достеменно відомо, що американських військ на території України не буде.

З огляду на те, що США не бажають брати на себе ризик вступу України в НАТО через побоювання бути втягнутими в пряму війну з Росією, незрозуміло, чому вони готові запропонувати окремі гарантії безпеки, настільки ж надійні, як гарантії НАТО, — пишуть журналісти. Поширити

За словами одного з інсайдерів, команда Трампа пропонує "справді дуже сильні гарантії, як у статті 5".

Однак Білий також хоче, щоб Росія "повернулася у світову економіку, щоб у неї був стимул не вступати у війну в майбутньому".