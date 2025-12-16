Трамп обіцяє Україні "платинові" гарантії безпеки — інсайдери
Трамп обіцяє Україні "платинові" гарантії безпеки — інсайдери

Трамп обіцяє Україні "платинові" гарантії безпеки — інсайдери
Джерело:  The Washington Post

Як зазначає видання The Washington Post, команда американського лідера Дональда Трампа оголосила, що запропонувала Україні "платинові" гарантії безпеки. Однак, що важливо розуміти, для їхнього юридичного затвердження потрібне голосування в Конгресі.

Головні тези:

  • Попри успіхи у мирному процесі, Білий дім не хоче розкривати усі деталі угоди.
  • США прагнуть, щоб Росія повернулася у світову економіку.

На що може розраховувати Україна

На переконання команди Трампа, на даному етапі мирного процесу їй вдалося владнати аж "90 відсотків" розбіжностей між Україною і Росією.

Проте проблема полягає в тому, що Білий дім не поспішає розкривати жодних подробиць стосовно того, в якій формі будуть надані гарантії безпеки.

Наразі достеменно відомо, що американських військ на території України не буде.

З огляду на те, що США не бажають брати на себе ризик вступу України в НАТО через побоювання бути втягнутими в пряму війну з Росією, незрозуміло, чому вони готові запропонувати окремі гарантії безпеки, настільки ж надійні, як гарантії НАТО, — пишуть журналісти.

За словами одного з інсайдерів, команда Трампа пропонує "справді дуже сильні гарантії, як у статті 5".

Однак Білий також хоче, щоб Росія "повернулася у світову економіку, щоб у неї був стимул не вступати у війну в майбутньому".

Не існує постійних союзників або постійних ворогів, — додало ще одне анонімне джерело.

Що відбувається в Покровську та Мирнограді

