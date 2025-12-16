Трамп обіцяє Україні "платинові" гарантії безпеки — інсайдери

Як зазначає видання The Washington Post, команда американського лідера Дональда Трампа оголосила, що запропонувала Україні "платинові" гарантії безпеки. Однак, що важливо розуміти, для їхнього юридичного затвердження потрібне голосування в Конгресі.
Головні тези:
- Попри успіхи у мирному процесі, Білий дім не хоче розкривати усі деталі угоди.
- США прагнуть, щоб Росія повернулася у світову економіку.
На що може розраховувати Україна
На переконання команди Трампа, на даному етапі мирного процесу їй вдалося владнати аж "90 відсотків" розбіжностей між Україною і Росією.
Проте проблема полягає в тому, що Білий дім не поспішає розкривати жодних подробиць стосовно того, в якій формі будуть надані гарантії безпеки.
Наразі достеменно відомо, що американських військ на території України не буде.
За словами одного з інсайдерів, команда Трампа пропонує "справді дуже сильні гарантії, як у статті 5".
Однак Білий також хоче, щоб Росія "повернулася у світову економіку, щоб у неї був стимул не вступати у війну в майбутньому".
