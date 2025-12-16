Трамп обещает Украине "платиновые" гарантии безопасности — инсайдеры
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп обещает Украине "платиновые" гарантии безопасности — инсайдеры

Трамп обещает Украине "платиновые" гарантии безопасности — инсайдеры
Read in English
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Как отмечает издание The Washington Post, команда американского лидера Дональда Трампа объявила, что предложила Украине "платиновые" гарантии безопасности. Однако, что важно понимать, для их утверждения требуется голосование в Конгрессе.

Главные тезисы

  • Несмотря на успехи в мирном процессе, Белый дом не желает раскрывать все детали соглашения.
  • США стремятся, чтобы Россия вернулась в мировую экономику.

На что может рассчитывать Украина

По убеждению команды Трампа, на данном этапе мирного процесса ей удалось разрешить "90 процентов" разногласий между Украиной и Россией.

Однако проблема заключается в том, что Белый дом не спешит раскрывать никаких подробностей относительно того, в какой форме будут предоставлены гарантии безопасности.

В настоящее время точно известно, что американских войск на территории Украины не будет.

Учитывая, что США не желают брать на себя риск вступления Украины в НАТО из-за опасений быть вовлеченными в прямую войну с Россией, непонятно, почему они готовы предложить отдельные гарантии безопасности, столь же надежные, как гарантии НАТО, — пишут журналисты.

По словам одного из инсайдеров, команда Трампа предлагает "действительно очень сильные гарантии, как в статье 5".

Однако Белый также хочет, чтобы Россия "вернулась в мировую экономику, чтобы у нее был стимул не вступать в войну в будущем".

Нет постоянных союзников или постоянных врагов, — добавил еще один анонимный источник.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский провел ключевую красную линию в переговорах с США и РФ
Зеленский озвучил однозначную позицию Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский спрогнозировал реакцию Трампа на срыв Путиным мирного соглашения
Зеленский рассчитывает, что Трамп не будет терпеть выходки Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Покровск и Мирноград эскалируется — видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Что происходит в Покровске и Мирнограде

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?