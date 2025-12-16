Трамп обещает Украине "платиновые" гарантии безопасности — инсайдеры

Как отмечает издание The Washington Post, команда американского лидера Дональда Трампа объявила, что предложила Украине "платиновые" гарантии безопасности. Однако, что важно понимать, для их утверждения требуется голосование в Конгрессе.
Главные тезисы
- Несмотря на успехи в мирном процессе, Белый дом не желает раскрывать все детали соглашения.
- США стремятся, чтобы Россия вернулась в мировую экономику.
На что может рассчитывать Украина
По убеждению команды Трампа, на данном этапе мирного процесса ей удалось разрешить "90 процентов" разногласий между Украиной и Россией.
Однако проблема заключается в том, что Белый дом не спешит раскрывать никаких подробностей относительно того, в какой форме будут предоставлены гарантии безопасности.
В настоящее время точно известно, что американских войск на территории Украины не будет.
По словам одного из инсайдеров, команда Трампа предлагает "действительно очень сильные гарантии, как в статье 5".
Однако Белый также хочет, чтобы Россия "вернулась в мировую экономику, чтобы у нее был стимул не вступать в войну в будущем".
