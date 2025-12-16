Трамп обещает Украине "платиновые" гарантии безопасности — инсайдеры

Как отмечает издание The Washington Post, команда американского лидера Дональда Трампа объявила, что предложила Украине "платиновые" гарантии безопасности. Однако, что важно понимать, для их утверждения требуется голосование в Конгрессе.

На что может рассчитывать Украина

По убеждению команды Трампа, на данном этапе мирного процесса ей удалось разрешить "90 процентов" разногласий между Украиной и Россией.

Однако проблема заключается в том, что Белый дом не спешит раскрывать никаких подробностей относительно того, в какой форме будут предоставлены гарантии безопасности.

В настоящее время точно известно, что американских войск на территории Украины не будет.

Учитывая, что США не желают брать на себя риск вступления Украины в НАТО из-за опасений быть вовлеченными в прямую войну с Россией, непонятно, почему они готовы предложить отдельные гарантии безопасности, столь же надежные, как гарантии НАТО, — пишут журналисты.

По словам одного из инсайдеров, команда Трампа предлагает "действительно очень сильные гарантии, как в статье 5".

Однако Белый также хочет, чтобы Россия "вернулась в мировую экономику, чтобы у нее был стимул не вступать в войну в будущем".