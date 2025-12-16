Зеленский провел ключевую красную линию в переговорах с США и РФ
Зеленский провел ключевую красную линию в переговорах с США и РФ

Зеленский озвучил однозначную позицию Украины
Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что Украина никогда не согласится ни на юридическое, ни на фактическое признание оккупированного востока нашей страны территориями России.

  • США ищут компромисс в этом вопросе, однако пока безуспешно.
  • Зеленский подчеркивает, что мирные переговоры уже приносят положительный результат.

Зеленский озвучил однозначную позицию Украины

Украинские журналисты попросили у главы государства прокомментировать возможную судьбу Донецкой области после завершения мирных переговоров.

Зеленский официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ хочет забрать регион, Украина — не собирается его отдавать, а США до сих пор активно ищут компромисс.

По словам президента, команда Дональда Трампа предлагает "свободную экономическую зону".

И я еще раз подчеркну: "свободная экономическая зона" — это не значит, что под контролем Российской Федерации. Это важные для меня черты любого формата Донбасса. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем — это часть, которая временно оккупирована. Безусловно.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил украинский лидер, это действительно проблемный вопрос, в котором прийти к консенсусу пока не удалось.

Однако то, что касается других важных аспектов мирного соглашения, уже кристаллизуется — есть прогресс.

В других вопросах есть движение вперед, — подчеркнул Владимир Зеленский.

