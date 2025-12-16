Зеленский провел ключевую красную линию в переговорах с США и РФ

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что Украина никогда не согласится ни на юридическое, ни на фактическое признание оккупированного востока нашей страны территориями России.
Главные тезисы
- США ищут компромисс в этом вопросе, однако пока безуспешно.
- Зеленский подчеркивает, что мирные переговоры уже приносят положительный результат.
Зеленский озвучил однозначную позицию Украины
Украинские журналисты попросили у главы государства прокомментировать возможную судьбу Донецкой области после завершения мирных переговоров.
Зеленский официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ хочет забрать регион, Украина — не собирается его отдавать, а США до сих пор активно ищут компромисс.
По словам президента, команда Дональда Трампа предлагает "свободную экономическую зону".
Как отметил украинский лидер, это действительно проблемный вопрос, в котором прийти к консенсусу пока не удалось.
Однако то, что касается других важных аспектов мирного соглашения, уже кристаллизуется — есть прогресс.
