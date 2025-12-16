Зеленский провел ключевую красную линию в переговорах с США и РФ

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что Украина никогда не согласится ни на юридическое, ни на фактическое признание оккупированного востока нашей страны территориями России.

Зеленский озвучил однозначную позицию Украины

Украинские журналисты попросили у главы государства прокомментировать возможную судьбу Донецкой области после завершения мирных переговоров.

Зеленский официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ хочет забрать регион, Украина — не собирается его отдавать, а США до сих пор активно ищут компромисс.

По словам президента, команда Дональда Трампа предлагает "свободную экономическую зону".

И я еще раз подчеркну: "свободная экономическая зона" — это не значит, что под контролем Российской Федерации. Это важные для меня черты любого формата Донбасса. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем — это часть, которая временно оккупирована. Безусловно. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил украинский лидер, это действительно проблемный вопрос, в котором прийти к консенсусу пока не удалось.

Однако то, что касается других важных аспектов мирного соглашения, уже кристаллизуется — есть прогресс.