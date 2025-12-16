США обещают военный ответ на новое вторжение России в Украину

Если Россия снова начнет войну против Украины, то Соединенные Штаты готовы дать военный ответ агрессору. О решении команды американского лидера Дональда Трампа сообщил польский премьер Дональд Туск, который также был участником саммита в Берлине по завершению войны.

США пообещали, что защитят Украину от РФ

Впервые я услышал это из уст американских переговорщиков, и господин Стив Виткофф здесь был однозначным, что Америка будет вовлечена в гарантии безопасности для Украины таким образом, чтобы у россиян не было никаких сомнений, что (в случае нарушения условий прекращения огня — ред.) ответ США будет военным. Дональд Туск Премьер-министр Польши

По его убеждению, новый раунд мирных переговоров стал доказательством того, что США, Европа и Украина "стоят на одной стороне", пишет Onet News.

Дональд Туск также обратил внимание на то, что единственным реальным шансом заставить российского диктатора Владимира Путина начать серьезные переговоры о завершении войны, или, по крайней мере, о перемирии, является объединение всего Запада.