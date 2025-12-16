США обещают военный ответ на новое вторжение России в Украину

Если Россия снова начнет войну против Украины, то Соединенные Штаты готовы дать военный ответ агрессору. О решении команды американского лидера Дональда Трампа сообщил польский премьер Дональд Туск, который также был участником саммита в Берлине по завершению войны.
Главные тезисы
- По словам Туска, США доказали, что они находятся на стороне Украины.
- Для Запада важно выступить единым фронтом против Путина.
США пообещали, что защитят Украину от РФ
По его убеждению, новый раунд мирных переговоров стал доказательством того, что США, Европа и Украина "стоят на одной стороне", пишет Onet News.
Дональд Туск также обратил внимание на то, что единственным реальным шансом заставить российского диктатора Владимира Путина начать серьезные переговоры о завершении войны, или, по крайней мере, о перемирии, является объединение всего Запада.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-