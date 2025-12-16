США обіцяють військову відповідь на нове вторгнення Росії в Україну

Якщо Росія знову розпочне війну проти України, то Сполучені Штати готові дати військову відповідь агресору. Про рішення команди американського лідера Дональда Трампа повідомив польський прем'єр Дональд Туск, який був учасником саміту в Берліні щодо завершення війни.

США пообіцяли, що захистять Україну від РФ

Вперше я почув це з вуст американських переговірників, і пан Стів Віткофф тут був однозначним, що Америка буде залучена до гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не було жодних сумнівів, що (у разі порушення умов припинення вогню — ред.) відповідь США буде військовою. Дональд Туск Прем'єр-міністр Польщі

На його переконання, новий раунд мирних переговорів став доказом того, що США, Європа та Україна “стоять на одному боці", пише Onet News.

Дональд Туск також звернув увагу на те, що єдиним реальним шансом змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати серйозні переговори про завершення війни, або принаймні про перемир'я, є об'єднання всього Заходу.