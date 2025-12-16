США обіцяють військову відповідь на нове вторгнення Росії в Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

США обіцяють військову відповідь на нове вторгнення Росії в Україну

США пообіцяли, що захистять Україну від РФ
Read in English
Джерело:  online.ua

Якщо Росія знову розпочне війну проти України, то Сполучені Штати готові дати військову відповідь агресору. Про рішення команди американського лідера Дональда Трампа повідомив польський прем'єр Дональд Туск, який був учасником саміту в Берліні щодо завершення війни.

Головні тези:

  • За словами Туска, США довели, що вони на боці України.
  • Для Заходу важливо виступити єдиним фронтом проти Путіна.

США пообіцяли, що захистять Україну від РФ

Вперше я почув це з вуст американських переговірників, і пан Стів Віткофф тут був однозначним, що Америка буде залучена до гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не було жодних сумнівів, що (у разі порушення умов припинення вогню — ред.) відповідь США буде військовою.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

На його переконання, новий раунд мирних переговорів став доказом того, що США, Європа та Україна “стоять на одному боці", пише Onet News.

Дональд Туск також звернув увагу на те, що єдиним реальним шансом змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати серйозні переговори про завершення війни, або принаймні про перемир'я, є об'єднання всього Заходу.

Необхідно, щоб ми разом з американцями та українцями діяли як союзники, щоб росіяни і Путін бачили, що між цими трьома сторонами неможливо вбити клин, — наголосив Дональд Туск.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Дуже складна ситуація". Трамп заговорив про створення буферної зони в Україні
Трамп хоче побачити реалізацію власного “мирного плану”
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Європа виявила "троянського коня" у мирному плані Трампа
Що не так з мирним планом Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Республіканець Бейкон лютує через рішення Трампа щодо України
Бейкон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?