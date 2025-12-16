США обіцяють військову відповідь на нове вторгнення Росії в Україну

Якщо Росія знову розпочне війну проти України, то Сполучені Штати готові дати військову відповідь агресору. Про рішення команди американського лідера Дональда Трампа повідомив польський прем'єр Дональд Туск, який був учасником саміту в Берліні щодо завершення війни.
Головні тези:
- За словами Туска, США довели, що вони на боці України.
- Для Заходу важливо виступити єдиним фронтом проти Путіна.
США пообіцяли, що захистять Україну від РФ
На його переконання, новий раунд мирних переговорів став доказом того, що США, Європа та Україна “стоять на одному боці", пише Onet News.
Дональд Туск також звернув увагу на те, що єдиним реальним шансом змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати серйозні переговори про завершення війни, або принаймні про перемир'я, є об'єднання всього Заходу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-