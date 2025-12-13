Європа виявила "троянського коня" у мирному плані Трампа

Лідери Європи непокояться, що новий мирний план команди президента США Дональда Трампа фактично залишає для Росії можливість нового повномасштабного вторгнення в Україну після припинення бойових дій.

Що не так з мирним планом Трампа

Як стверджують анонімні джерела видання, ключова проблема полягає в тому, що ідея Білого дому стосовно створення демілітаризованої зони дасть диктатору Путіні можливість таємно розмістити війська на спірній території.

На переконання союзників Києва, згодом Кремль може вдатися до гібридних атаки, щоб підірвати гарантії безпеки США і створити передумови для нового вторгнення.

Що важливо розуміти, згідно із замислом команди Трампа, Крим, Луганська і Донецька області будуть визнані де-факто російськими.

Окрім того, лінію фронту мають намір заморозити в Херсонській і Запорізькій областях, а частина цих двох областей, як і раніше, де-факто належатиме РФ.

Лідери Європи дійсно бояться, що Росія може скористатися будь-яким виведенням українських військ й окупувати нові території.