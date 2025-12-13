Європа виявила "троянського коня" у мирному плані Трампа
Європа виявила "троянського коня" у мирному плані Трампа

Джерело:  Bloomberg

Лідери Європи непокояться, що новий мирний план команди президента США Дональда Трампа фактично залишає для Росії можливість нового повномасштабного вторгнення в Україну після припинення бойових дій.

Головні тези:

  • Створення демілітаризованої зони може дати можливість Росії таємно розміщувати війська на спірних територіях.
  • Європа не хоче, щоб американський план розв'язав Путіну руки на фронті.

Як стверджують анонімні джерела видання, ключова проблема полягає в тому, що ідея Білого дому стосовно створення демілітаризованої зони дасть диктатору Путіні можливість таємно розмістити війська на спірній території.

На переконання союзників Києва, згодом Кремль може вдатися до гібридних атаки, щоб підірвати гарантії безпеки США і створити передумови для нового вторгнення.

Що важливо розуміти, згідно із замислом команди Трампа, Крим, Луганська і Донецька області будуть визнані де-факто російськими.

Окрім того, лінію фронту мають намір заморозити в Херсонській і Запорізькій областях, а частина цих двох областей, як і раніше, де-факто належатиме РФ.

Лідери Європи дійсно бояться, що Росія може скористатися будь-яким виведенням українських військ й окупувати нові території.

За їхніми словами, головним завданням європейських країн у найближчі дні та тижні є забезпечення того, щоб будь-яка мирна угода не містила російського "троянського коня".

